В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»

В региональном центре «Мой бизнес» успешно завершился первый поток комплексной программы «СВОё дело. Самарская область», в рамках которой участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и их семьи смогли разработать свои бизнес-идеи и проработать действующие проекты.

Старт новой региональной программе «СВОё Дело. Самарская область» дал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Ее цель – помочь участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, членам их семей начать или продолжить предпринимательскую деятельность в нашем регионе», – отметил глава региона.

Программа реализуется областным минэкономразвития и центром «Мой бизнес» при поддержке фонда «Защитники Отечества» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Мы продолжим оказывать поддержку выпускникам программы — поможем им с наставничеством, с мерами поддержки, с сопровождением и решением вопросов, которые возникают на их предпринимательском пути», — подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В течение 3 месяцев участники первого потока программы, а это более 100 человек, генерировали бизнес-идеи, проходили обучение с экспертами, посещали консультации по мерам господдержки, развивали предпринимательские навыки и получали поддержку наставников.

«За время участия в программе я получила большое количество полезной информации, благодаря чему я знаю, с чего начать свой бизнес, куда обратиться для оформления необходимых документов, просчитала цифры и слабые стороны, а также увидела перспективы развития и возможности роста», — подытожила участница программы, супруга ветерана СВО Дарья Феденкова.

В финале программы участники защитили разработанные бизнес-проекты перед комиссией. Идеи самые разные – автоуслуги, производство, цветочные и парикмахерский салоны, и многие другие. Все эти проекты, отметили организаторы, нужны региону, это вклад в экономику и востребованные услуги для жителей губернии.

«Я занимаюсь ремонтом и перетяжкой мебели с 2021 года. На проекте увидел свое развитие, в планах — увеличить количество заказов, расширить перечень услуг, развить производство. На защите дали много полезных рекомендаций, уже записался на курс по нейросетям, что поможет мне продвигать бизнес», — заявил участник программы, ветеран боевых действий Алексей Екимов.

В состав комиссии были приглашены представители областного минэкономразвития, институтов развития, эксперты из бизнес-сообщества, которые в ходе мероприятия давали обратную связь участникам.

«Хочу поблагодарить всех организаторов и экспертов обучающей программы "СВОё дело". Было много интересной и полезной информации. Чувствовалась заинтересованность довести нас до результата, а также желание помочь в затруднительных ситуациях по всем вопросам», — рассказала участница программы Ольга Ларенкова.

Всем участникам, защитившим индивидуальные карты развития, вручат сертификаты о прохождении курса. Выпускники программы смогут претендовать на грантовую поддержку и льготные финансовые инструменты.

Обучение второго потока участников программы «СВОё дело. Самарская область» стартует в 2026 году, заполнить заявку на участие можно на сайте: https://svoedelo.mybiz63.ru/.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.