19 декабря состоится заключительный в уходящем году рейс тематического поезда, который отправится из Уфы и Самары в праздничную Москву. Путешественников ждут увлекательные экскурсии по столице, Рязани, Коломне и Константинову.

В рамках проекта «Яркие выходные» туристам предложены три программы:

«День в новогодней Москве»: экскурсия по главным достопримечательностям столицы, включая Кремль и Красную площадь, с посещением Галереи Зураба Церетели.

«В новогоднюю столицу России»: путешествие по Рязани и Коломне с погружением в историю и встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«В Рязань и Константиново»: знакомство с наследием Сергея Есенина и посещение Музея-усадьбы И.П. Павлова, а также дегустация местных пряников.

Для школьных групп предусмотрены новогодние программы «Москва новогодняя музыкальная» и другие.

Поездка включает все необходимое: транспорт, питание и экскурсии. Удобный формат позволяет путешествовать за два выходных дня, что идеально подходит для семей с детьми.

Для бронирования и дополнительной информации обращайтесь в Сервисный центр Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный).