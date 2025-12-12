В Самарской области совершено 25 преступлений в сфере нацпроектов

Промежуточные итоги работы по данному направлению подвели в Самарской областной прокуратуре на заседании межведомственной рабочей группы.

На заседании председательствовал прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, среди участников были руководители правоохранительных органов, казначейства, Счетной палаты, работники профильного министерства и аппарата региональной прокуратуры.

«На заседании отмечено, что в Самарской области реализуется 12 из 19 национальных проектов. На их реализацию в текущем году предусмотрено 28,8 млрд рублей. Прокуратурой области в 2025 году выявлено более 3 тысяч нарушений закона в рассматриваемой сфере, правоохранительными органами зарегистрировано 25 преступлений, связанных с исполнением крупных государственных (муниципальных) контрактов», — сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуратура осуществляет надзорное сопровождение каждого национального проекта. Хотя в губернии и идет масштабная работа по развитию социальной сферы, по благоустройству, дорожному строительству, модернизации инфраструктуры, но ряд показателей нацпроектов в течение всего года находятся в зоне риска.

Участники мероприятия отчитались о перспективах завершения строительства поликлиник в Кинеле, Октябрьском районе Самары, Ставропольском районе. Был проведен анализ движения бюджетных средств и сверок по контрактам. О проблемных позициях прокуратура проинформировала губернатора региона, пишет Обоз-инфо.