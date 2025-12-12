В Самарской области 13 малых сел подключены к высокоскоростному интернету и мобильной связи в 2025 году

В Самарской области по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН) в 2025 году подключены к высокоскоростному интернету 4G и мобильной связи 13 населенных пунктов:
|
Борский муниципальный район
|
село Большое Алдаркино
|
Исаклинский муниципальный район
|
деревня Два Ключа
|
Исаклинский муниципальный район
|
деревня Ганькин Матак
|
Камышлинский муниципальный район
|
посёлок Бузбаш
|
Кинель-Черкасский муниципальный район
|
село Пустовалово
|
Клявлинский муниципальный район
|
деревня Ерыкла
|
Кошкинский муниципальный район
|
село Залесье
|
Кошкинский муниципальный район
|
деревня Гранная
|
Красноярский муниципальный район
|
посёлок Украинка
|
Красноярский муниципальный район
|
посёлок Городцовка
|
Похвистневский муниципальный район
|
посёлок Сукаевка
|
Челно-Вершинский муниципальный район
|
село Кротовка
|
Шенталинский муниципальный район
|
село Крепость-Кондурча
Подключение к высокоскоростному интернету и мобильной связи населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек возможно благодаря национальному проекту «Экономика данных».
Перечень населенных пунктов, где необходимо провести интернет и мобильную связь стандарта 4G/LTE, был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании на портале Госуслуг год назад. Также учитывались голоса, полученные Минцифры России по почте. Всего в голосовании приняли участие более 15 тысяч жителей региона. Министерство цифрового развития и связи Самарской области напоминает, что голосование по проекту УЦН проходит по экстерриториальному принципу, то есть голосовать за населенный пункт могут не только его постоянные жители, но и все граждане, имеющие прописку в Самарской области.
Новые базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных.
О необходимости развития цифровизации Самарской области, обеспечении в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всей территории Самарской области, каждого населенного пункта, в том числе, в малых, ранее заявлял Губернатор Вячеслав Федорищев.
«Качество сотовой связи и доступа к сети Интернет в Самарской области планомерно повышается. Программа «Устранение цифрового неравенства» дает возможность жителям малых населенных пунктов получать доступ к самым современным цифровым сервисам, требующим высоких скоростей передачи данных. Это позволит, жителям работать и учиться онлайн, иметь постоянный доступ к востребованным торговым площадкам и развлекательным платформам», - отметил врио заместителя председателя правительства – министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.
Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0) реализуется в Самарской области с 2021 года. В настоящее время проект реализован в более чем 144 населенных пунктах (охвачено более 34 тысяч жителей), а в период до 2030 года будут обеспечены связью еще около 50 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 жителей.