В Самарской области 13 малых сел подключены к высокоскоростному интернету и мобильной связи в 2025 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.34
1.44
EUR 92.94
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области 13 малых сел подключены к высокоскоростному интернету и мобильной связи в 2025 году

178
В Самарской области 13 малых сел подключены к высокоскоростному интернету и мобильной связи в 2025 году

В Самарской области по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН) в 2025 году подключены к высокоскоростному интернету 4G и мобильной связи 13 населенных пунктов:

 

 Борский муниципальный район

 село Большое Алдаркино

 Исаклинский муниципальный район

 деревня Два Ключа

 Исаклинский муниципальный район

 деревня Ганькин Матак

 Камышлинский муниципальный район

 посёлок Бузбаш

 Кинель-Черкасский муниципальный район

 село Пустовалово

 Клявлинский муниципальный район

 деревня Ерыкла

 Кошкинский муниципальный район

 село Залесье

 Кошкинский муниципальный район

 деревня Гранная

 Красноярский муниципальный район

 посёлок Украинка

 Красноярский муниципальный район

 посёлок Городцовка

 Похвистневский муниципальный район

 посёлок Сукаевка

 Челно-Вершинский муниципальный район

 село Кротовка

 Шенталинский муниципальный район

 село Крепость-Кондурча

 

Подключение к высокоскоростному интернету и мобильной связи населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек возможно благодаря национальному проекту «Экономика данных».

Перечень населенных пунктов, где необходимо провести интернет и мобильную связь стандарта 4G/LTE, был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании на портале Госуслуг год назад. Также учитывались голоса, полученные Минцифры России по почте. Всего в голосовании приняли участие более 15 тысяч жителей региона. Министерство цифрового развития и связи Самарской области напоминает, что голосование по проекту УЦН проходит по экстерриториальному принципу, то есть голосовать за населенный пункт могут не только его постоянные жители, но и все граждане, имеющие прописку в Самарской области.

Новые базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных.

О необходимости развития цифровизации Самарской области, обеспечении в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всей территории Самарской области, каждого населенного пункта, в том числе, в малых, ранее заявлял Губернатор Вячеслав Федорищев.

«Качество сотовой связи и доступа к сети Интернет в Самарской области планомерно повышается. Программа «Устранение цифрового неравенства» дает возможность жителям малых населенных пунктов получать доступ к самым современным цифровым сервисам, требующим высоких скоростей передачи данных. Это позволит, жителям работать и учиться онлайн, иметь постоянный доступ к востребованным торговым площадкам и развлекательным платформам», - отметил врио заместителя председателя правительства – министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.

Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0) реализуется в Самарской области с 2021 года. В настоящее время проект реализован в более чем 144 населенных пунктах (охвачено более 34 тысяч жителей), а в период до 2030 года будут обеспечены связью еще около 50 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 жителей.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
208
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
201
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
421
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
448
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
755
Весь список