В Госдуме допустили блокировку сервисов Google ради безопасности экономики
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Госдуме допустили блокировку сервисов Google ради безопасности экономики

Все сервисы Google могут подпасть под ограничения в России ради сохранения государственности и экономики страны. Об этом изданию «Газета.Ru» заявил член комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов.

Депутат отметил, что американская корпорация хранит персональные данные пользователей за пределами России, что создаёт угрозу их утечки. Кроме того, эти платформы, используемые российским бизнесом, становятся инструментом шпионажа для западных стран.

«И [сервисы Google. — RT] это великолепный инструмент для мониторинга [коллективным Западом. — RT] состояния экономики в Российской Федерации. Ну и, как следствие, для корректировки тех санкционных пакетов, которые вводятся с завидной регулярностью», — пояснил Свинцов.

По мнению парламентария, для защиты интересов страны нужно «мягко выдавливать всё американское».

Свинцов уточнил, что сервисы могут начать постепенно замедлять, чтобы у граждан и бизнеса был «определённый период» для перехода на отечественные аналоги.

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
