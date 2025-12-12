В Госдуме допустили блокировку сервисов Google ради безопасности экономики

Все сервисы Google могут подпасть под ограничения в России ради сохранения государственности и экономики страны. Об этом изданию «Газета.Ru» заявил член комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов.

Депутат отметил, что американская корпорация хранит персональные данные пользователей за пределами России, что создаёт угрозу их утечки. Кроме того, эти платформы, используемые российским бизнесом, становятся инструментом шпионажа для западных стран.

«И [сервисы Google. — RT] это великолепный инструмент для мониторинга [коллективным Западом. — RT] состояния экономики в Российской Федерации. Ну и, как следствие, для корректировки тех санкционных пакетов, которые вводятся с завидной регулярностью», — пояснил Свинцов.

По мнению парламентария, для защиты интересов страны нужно «мягко выдавливать всё американское».

Свинцов уточнил, что сервисы могут начать постепенно замедлять, чтобы у граждан и бизнеса был «определённый период» для перехода на отечественные аналоги.