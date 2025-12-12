Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля

Исполнитель из Швейцарии Nemo, победивший в Евровидении в 2024 году, отказался от награды из-за допуска к конкурсу Израиля. Об этом он сообщил в соцсетях.

«В прошлом году я выиграл Евровидение и получил за это трофей... Но сегодня я больше не чувствую, что этому трофею место на моей полке», — написал Nemo.

По словам исполнителя, участие Израиля в Евровидении свидетельствует о явном противоречии между идеалами конкурса и решениями, принятыми Европейским вещательным союзом.

Ранее Ирландия, Испания, Словения и Нидерланды приняли решение отказаться от участия в Евровидении-2026, пишет РТ.