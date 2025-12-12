в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Самарской области за месяц снизилась до 1,13 млн рублей. Сильнее всего в регионе подешевели популярные модели Nissan, Renault и Lada.

По итогам ноября средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Самарской области сократилась на 3,6% по сравнению с октябрем и составила 1,13 млн рублей, по данным Авто.ру Оценка. Заметнее всего в регионе подешевел Nissan Terrano (-11,2%; до 1,17 млн рублей). Также в тройку по снижению средней стоимости вошли Renault Arkana (-10,4%; до 1,83 млн рублей) и Nissan Qashqai (-8,7%; до 2,03 млн рублей).

Однако средние цены на некоторые автомобили незначительно выросли. В топ подорожавших моделей вошли Lada 2107 (+10,7%; до 200 тысяч рублей), Subaru Forester (+10,1%; до 1,54 млн рублей) и Peugeot 408 (+8,1%; до 650 тысяч рублей).

На федеральном уровне средняя цена подержанных автомобилей китайских марок опустилась за месяц на 1% до 1,98 млн рублей и впервые с августа 2023 года оказалась ниже двух миллионов. В группе европейских, японских и корейских брендов зафиксированы аналогичные темпы снижения. По итогам ноября средняя цена снизилась почти на 30 тысяч рублей и достигла 2,16 миллиона рублей, последний раз на этом уровне она была почти два года назад – в январе 2023 года. В годовом выражении падение выражается уже двузначными числами, превышая 11%. Средняя стоимость машины российских марок за прошедший месяц фактически не изменилась, сохраняется на уровне 690 тысяч рублей. Сложившаяся на вторичном рынке динамика демонстрирует сближение позиций продавцов и покупателей, что в скором времени может привести к достижению точки равновесия, сообщает пресс-служба Авто.ру.