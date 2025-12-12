Я нашел ошибку
Главные новости:
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»
В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%
В Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.34
1.44
EUR 92.94
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%

107
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Самарской области за месяц снизилась до 1,13 млн рублей. Сильнее всего в регионе подешевели популярные модели Nissan, Renault и Lada.

По итогам ноября средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Самарской области сократилась на 3,6% по сравнению с октябрем и составила 1,13 млн рублей, по данным Авто.ру Оценка. Заметнее всего в регионе подешевел Nissan Terrano (-11,2%; до 1,17 млн рублей). Также в тройку по снижению средней стоимости вошли Renault Arkana (-10,4%; до 1,83 млн рублей) и Nissan Qashqai (-8,7%; до 2,03 млн рублей).

Однако средние цены на некоторые автомобили незначительно выросли. В топ подорожавших моделей вошли Lada 2107 (+10,7%; до 200 тысяч рублей), Subaru Forester (+10,1%; до 1,54 млн рублей) и Peugeot 408 (+8,1%; до 650 тысяч рублей).

На федеральном уровне средняя цена подержанных автомобилей китайских марок опустилась за месяц на 1% до 1,98 млн рублей и впервые с августа 2023 года оказалась ниже двух миллионов. В группе европейских, японских и корейских брендов зафиксированы аналогичные темпы снижения. По итогам ноября средняя цена снизилась почти на 30 тысяч рублей и достигла 2,16 миллиона рублей, последний раз на этом уровне она была почти два года назад – в январе 2023 года. В годовом выражении падение выражается уже двузначными числами, превышая 11%. Средняя стоимость машины российских марок за прошедший месяц фактически не изменилась, сохраняется на уровне 690 тысяч рублей. Сложившаяся на вторичном рынке динамика демонстрирует сближение позиций продавцов и покупателей, что в скором времени может привести к достижению точки равновесия, сообщает пресс-служба Авто.ру.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
111
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
377
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
416
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
712
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
594
Весь список