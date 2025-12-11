Я нашел ошибку
Главные новости:
Ярмарка у дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод завершила свою работу полностью.
Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина продолжает торговлю в круглогодичных павильонах
В результате столкновения водитель одного из грузовиков получил травмы ног и оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.
В Волжском районе на месте ДТП с тремя грузовиками работали 5 спасателей
С проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
«Горячая линия» о нарушениях в выплате зарплаты работает в Самаре
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
12 декабря в регионе ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
В Арт-парке установили современный светодиодный экран на главной сцене, музыкальные колонки вдоль, а также оборудование бесплатных зарядных станций с доступом к Wi-Fi.
В Парке культуры и отдыха Отрадного открыли арт-парк «Прикосновение»
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
Соревнования посвященные памяти тренера- основоположника дзюдо и самбо в Сызрани Александра Викторовича Жигулева.
477 дзюдоистов стали участниками «Кубка Феникса» в Сызрани
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В среднем жители Самары готовы потратить на развлечения в новогодние праздники 11 000 рублей

199
в среднем жители Самары готовы потратить на развлечения в новогодние праздники 11 000 рублей

Аналитики Авито провели опрос и узнали, как жители Самары планируют проводить новогодние праздники, сколько готовы тратить на развлечения и покупают ли что-то специально для зимнего отдыха. Оказалось, что большинство будет проводить каникулы с семьей за просмотром фильмов и сериалов, не планируя каких-то конкретных событий, но оставляя место для спонтанных активностей. Потратить на все свои развлечения опрошенные планируют в среднем 11 000 рублей. 

Как проведут праздники

Больше половины жителей Самары (69%) планируют в этот раз отдыхать все новогодние праздники, однако каждый пятый (20%) все же будет выходить на работу в каникулы. А 2% будут работать почти все дни — в основном это мужчины (15%) и респонденты 45-54 лет (15%).

Среди тех, кто собирается отдыхать, большинство (70%) будет проводить время в кругу семьи. Еще 30% встретятся со второй половинкой. А 20% — с друзьями. В основном это молодежь 18-24 лет (30%). 

Чем будут заниматься

В основном жители Самары выбирают для новогодних праздников тихий и спокойный отдых — просмотр фильмов и сериалов (55%), прогулки в парках (46%). Еще 25% займутся хобби, а 20% планируют посетить новогодние концерты и ёлки. 

Активный отдых — коньки, лыжи и сноуборд — входят в планы 16% опрошенных. Также есть те, кто планирует совместить каникулы с путешествием — 18% отправятся за город, 11% — в поездку по России, а 1% — в тур за границу.  

«Для активного отдыха россияне чаще всего покупают на Авито лыжи и коньки. При этом мы заметили еще один интересный тренд: пользователи активно поддерживают новые спортивные увлечения детей. Так, каждый второй ищет экипировку как для себя, так и для ребенка. В таких ситуациях особенно актуален ресейл: дети быстро растут, и новый инвентарь может понадобиться уже на следующий год, поэтому очень выгодно купить его “с рук” на Авито на 30-40% дешевле нового, и тут же продать старый», — прокомментировал Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса «Спорт, хобби, товары для детей» в Авито.

При этом спланировать свои праздничные дни заранее стараются только треть (33%) респондентов — остальные строят планы только если видят какое-то интересное событие (23%), но в основном предпочитают просто плыть по течению, чтобы никак себя не ограничивать (44%).

Что купят и сколько потратят

41% опрошенных не собираются ничего покупать конкретного для отдыха в зимние каникулы, но остальные все же хотят обзавестись некоторыми вещами специально для этих дней. Так, 45% планируют купить что-то для домашнего уюта — например, плед и свечи. 20% собираются приобрести зимнюю одежду и аксессуары, 19% — товары для творчества,  7% — технику, а 5% — спортивный инвентарь и экипировку. 

На все необходимые товары, а также развлечения в эти дни опрошенные планируют потратить в среднем 8 000 рублей. При этом 43% хотят уложиться в 5 000 рублей, 37% — в сумму от 5 000 до 10 000. 2% готовы потратить до 15 000, 7% — до 30 000, а больше этих сумм — 4%. Все необходимое большинство собирается купить на онлайн-площадках (63%), причем из них 9% будут выбирать вещи «с рук». 
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
11 декабря 2025, 12:59
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
Чем выше уровень дохода, тем активнее увольняющиеся включаются в процесс поиска сотрудника, который будет работать на их месте. Общество
177
россияне мечтают о зарплате в 187 тысяч рублей в новом году
11 декабря 2025, 09:54
Россияне мечтают о зарплате в 187 тысяч рублей в новом году
Опрос был проведен в ноябре–декабре 2025 года среди более чем 3 тысяч респондентов во всех регионах России. Общество
215
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
10 декабря 2025, 13:46
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Также вырос интерес к наборам для рукоделия и музыкальным инструментам, особенно к гитарам, спрос на которые увеличился на 25%. Общество
392
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
3
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
567
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
498
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
484
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
570
