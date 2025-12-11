в среднем жители Самары готовы потратить на развлечения в новогодние праздники 11 000 рублей

Как проведут праздники Больше половины жителей Самары (69%) планируют в этот раз отдыхать все новогодние праздники, однако каждый пятый (20%) все же будет выходить на работу в каникулы. А 2% будут работать почти все дни — в основном это мужчины (15%) и респонденты 45-54 лет (15%). Среди тех, кто собирается отдыхать, большинство (70%) будет проводить время в кругу семьи. Еще 30% встретятся со второй половинкой. А 20% — с друзьями. В основном это молодежь 18-24 лет (30%). Чем будут заниматься В основном жители Самары выбирают для новогодних праздников тихий и спокойный отдых — просмотр фильмов и сериалов (55%), прогулки в парках (46%). Еще 25% займутся хобби, а 20% планируют посетить новогодние концерты и ёлки. Активный отдых — коньки, лыжи и сноуборд — входят в планы 16% опрошенных. Также есть те, кто планирует совместить каникулы с путешествием — 18% отправятся за город, 11% — в поездку по России, а 1% — в тур за границу. «Для активного отдыха россияне чаще всего покупают на Авито лыжи и коньки. При этом мы заметили еще один интересный тренд: пользователи активно поддерживают новые спортивные увлечения детей. Так, каждый второй ищет экипировку как для себя, так и для ребенка. В таких ситуациях особенно актуален ресейл: дети быстро растут, и новый инвентарь может понадобиться уже на следующий год, поэтому очень выгодно купить его “с рук” на Авито на 30-40% дешевле нового, и тут же продать старый», — прокомментировал Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса «Спорт, хобби, товары для детей» в Авито. При этом спланировать свои праздничные дни заранее стараются только треть (33%) респондентов — остальные строят планы только если видят какое-то интересное событие (23%), но в основном предпочитают просто плыть по течению, чтобы никак себя не ограничивать (44%). Что купят и сколько потратят 41% опрошенных не собираются ничего покупать конкретного для отдыха в зимние каникулы, но остальные все же хотят обзавестись некоторыми вещами специально для этих дней. Так, 45% планируют купить что-то для домашнего уюта — например, плед и свечи. 20% собираются приобрести зимнюю одежду и аксессуары, 19% — товары для творчества, 7% — технику, а 5% — спортивный инвентарь и экипировку. На все необходимые товары, а также развлечения в эти дни опрошенные планируют потратить в среднем 8 000 рублей. При этом 43% хотят уложиться в 5 000 рублей, 37% — в сумму от 5 000 до 10 000. 2% готовы потратить до 15 000, 7% — до 30 000, а больше этих сумм — 4%. Все необходимое большинство собирается купить на онлайн-площадках (63%), причем из них 9% будут выбирать вещи «с рук».