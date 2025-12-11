28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие опыт увольнения с работы.

28% самарцев при увольнении принимают участие в поиске замены себе: 21% делают это по собственной инициативе, еще 7% — по просьбе работодателя. Найденными преемниками одинаково часто оказываются сотрудники со стороны и внутренние кандидаты.



Чем выше уровень дохода, тем активнее увольняющиеся включаются в процесс поиска сотрудника, который будет работать на их месте: среди горожан с доходом от 150 тысяч рублей в месяц 35% занимаются поиском замены по собственной инициативе, а 10% — по просьбе работодателя.



Сегодня только 10% работодателей обращаются с просьбами к увольняющимся найти себе замену. Рынок труда изменился: вакансий в целом по стране стало меньше на 15%, а резюме — больше на 19%. Компании все чаще практикуют политику «тихого найма», когда функционал ушедших работников перераспределяется между существующими сотрудниками.

Время проведения: 27 ноября — 3 декабря 2025 года