россияне мечтают о зарплате в 187 тысяч рублей в новом году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.9
1.09
EUR 91.38
1.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне мечтают о зарплате в 187 тысяч рублей в новом году

176
россияне мечтают о зарплате в 187 тысяч рублей в новом году

Средняя желаемая зарплата россиян в 2026 году составляет 187,25 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Опрос был проведен в ноябре–декабре 2025 года среди более чем 3 тысяч респондентов во всех регионах России. Участникам исследования задали вопрос о размере ежемесячного дохода, который они хотели бы получать в новом году.

Наиболее популярным ответом стала величина в 275 тысяч рублей – ее назвали 17,2% опрошенных. Еще 17% респондентов хотели бы получать 330 тысяч рублей в месяц. Замыкают тройку лидеров желающие заработать около 200 тысяч рублей (11,6%) и 250 тысяч рублей (5,4%) соответственно.

Кроме того, 14,5% участников опроса указали 150 тысяч рублей в качестве приемлемой зарплаты, для 16,5%респондентов эта величина составляет 100 тысяч, а 17,8% россиян признались, что им было бы достаточно 50 тысяч рублей.

По данным исследования, проведенного компанией SuperJob, москвичи считают справедливой зарплату "на руки" в размере 135 тысяч рублей в месяц.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
11 декабря 2025, 12:59
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
Чем выше уровень дохода, тем активнее увольняющиеся включаются в процесс поиска сотрудника, который будет работать на их месте. Общество
53
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
10 декабря 2025, 13:46
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Также вырос интерес к наборам для рукоделия и музыкальным инструментам, особенно к гитарам, спрос на которые увеличился на 25%. Общество
379
Большинство жителей Самары планирует путешествия на новогодних праздниках
10 декабря 2025, 13:00
Большинство жителей Самары планирует путешествия на новогодних праздниках
13% самарцев уже выбрали локацию внутри страны для зимнего путешествия, 19% хотят уехать, но пока не начали подготовку. Общество
435
В центре внимания
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
525
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
483
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
456
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
559
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
617
Весь список