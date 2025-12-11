россияне мечтают о зарплате в 187 тысяч рублей в новом году

Средняя желаемая зарплата россиян в 2026 году составляет 187,25 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Опрос был проведен в ноябре–декабре 2025 года среди более чем 3 тысяч респондентов во всех регионах России. Участникам исследования задали вопрос о размере ежемесячного дохода, который они хотели бы получать в новом году.

Наиболее популярным ответом стала величина в 275 тысяч рублей – ее назвали 17,2% опрошенных. Еще 17% респондентов хотели бы получать 330 тысяч рублей в месяц. Замыкают тройку лидеров желающие заработать около 200 тысяч рублей (11,6%) и 250 тысяч рублей (5,4%) соответственно.

Кроме того, 14,5% участников опроса указали 150 тысяч рублей в качестве приемлемой зарплаты, для 16,5%респондентов эта величина составляет 100 тысяч, а 17,8% россиян признались, что им было бы достаточно 50 тысяч рублей.

По данным исследования, проведенного компанией SuperJob, москвичи считают справедливой зарплату "на руки" в размере 135 тысяч рублей в месяц.