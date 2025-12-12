Я нашел ошибку
Главные новости:
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.34
1.44
EUR 92.94
1.56
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»

56
13 декабря в 18:30 в преддверии Нового года Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича покажет премьеру праздничной концертной программы «Штраус-бал», приуроченной к 200-летию со дня рождения Иоганна Штрауса. 12+

Надевайте самые яркие и праздничные костюмы, вас ждёт настоящий «Штраус-Бал» наполненный весельем, изяществом и красотой!

В программе прозвучат любимые и узнаваемые номера из оперетт: «Летучая мышь», «Цыганский барон», «Венская кровь», фрагменты балета «Штраусиана» и балетные номера на известные произведения композитора.

Этот вечер, наполненный магией музыки Иоганна Штрауса, окунёт вас в настоящий сказочный мир романтической Европы и живописных городских пейзажей, где словно оживут трогательные любовные драмы, забавные и остроумные розыгрыши, искренние чувства и неожиданные повороты судьбы.

В программе принимают участие:

Солисты оперной труппы – заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина, заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин, заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, лауреат международных конкурсов Софья Цимбал, лауреат международных конкурсов Дмитрий Крыжский, Ольга Добрыдина, лауреат международных конкурсов Мария Курьянова, Диля Шагеева, лауреат международного конкурса Давид Погосян, Екатерина Поздняк, Елена Марченко, Александр Слесарев, лауреат международных конкурсов Екатерина Шпильман, Никита Шаров.

Солисты и артисты балета – Наталия Клеймёнова, Марина Накадзима,   Анастасия Голощапова, Луис Эдуардо Франке, Софья Туманова, Илья Горбунов, Лилиана Бакирова, Денис Мазанов, лауреат международного конкурса Максим Морозов, Юлия Маренина, Виктория Черкасова, Арина Карасёва, Рустам Багапов, Кирилл Богомолов, Марьяна Ефимова, лауреат международных конкурсов Нэнэ Сакамото, Таисия Сапожникова, Наталья Ткачёва.

Хор и оркестр Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

 

Концертная программа «Штраус-бал» пройдет 13, 16, 17 ,18 декабря в 18:30 и 14 декабря в 15:00 на Большой сцене Шостакович Опера Балет.

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
111
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
377
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
416
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
712
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
594
