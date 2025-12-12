Я нашел ошибку
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику

Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику

В Тольятти в отдел полиции по Автозаводскому району обратился местный житель 1980 г.р. с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что на кануне ему позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником одного из автосалонов города с предложением покупки нового транспортного средства. В ходе беседы лже-торговец убедил его в том, что подобное предложение действует только один день и упустить такой шанс нельзя. Поддавшись манипуляции со стороны злоумышленника, мужчина перевел более 5 000 000 на присланный в мессенджер счет и ждал, когда ему пришлют чек по покупке авто, однако этого не произошло. 

Мужчина решил позвонить в салон, откуда якобы был куплен автомобиль, но ни о какой сделке в этот день менеджеры автосалона не знали и заверили собеседника о том, что его обманули мошенники.

Обманутый житель Тольятти незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
