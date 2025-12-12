Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику

В Тольятти в отдел полиции по Автозаводскому району обратился местный житель 1980 г.р. с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что на кануне ему позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником одного из автосалонов города с предложением покупки нового транспортного средства. В ходе беседы лже-торговец убедил его в том, что подобное предложение действует только один день и упустить такой шанс нельзя. Поддавшись манипуляции со стороны злоумышленника, мужчина перевел более 5 000 000 на присланный в мессенджер счет и ждал, когда ему пришлют чек по покупке авто, однако этого не произошло.

Мужчина решил позвонить в салон, откуда якобы был куплен автомобиль, но ни о какой сделке в этот день менеджеры автосалона не знали и заверили собеседника о том, что его обманули мошенники.

Обманутый житель Тольятти незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.