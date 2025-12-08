Премьера памятного видеоклипа на песню «Нежность» состоялась в преддверии Дня Героев Отечества. Масштабный музыкальный проект реализован Международной патриотической акцией «Улицы в лицах» при поддержке МЧС России, Минкульта России и Культурного фонда Александры Пахмутовой.

Съемки прошли в залах Музея Победы — Зале Полководцев и Зале Славы, которые стали не просто локациями, а полноценными участниками действия, создающими атмосферу торжественности и исторической преемственности.

Центральной фигурой памятного видеоклипа стал летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. В Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе, где на мраморных пилонах золотом горят имена героев, он выступил в роли рассказчика, перелистывая страницы своего фотоальбома.

«Песня «Нежность», рожденная в эпоху космических свершений, идеально легла в основу этого повествования, став гимном самой светлой и сильной человеческой памяти. Главная цель нашего клипа — не просто напомнить о подвигах, а показать, что нить героизма не оборвалась», — отметил руководитель международной патриотической акции «Улицы в лицах» Харитон Руденко.

В проекте приняли участие артисты, для которых тема патриотизма и памяти особенно близка. Среди них – народный артист России, пианист Юрий Розум, лауреат международных конкурсов в области исполнительского искусства Харитон Руденко, Большой детский хор им. В.С. Попова под руководством Заслуженного артиста России Анатолия Кислякова, оркестр Центра «Лидер» МЧС России под руководством военного дирижера подполковника Владимира Волкова.

Народный артист России Юрий Розум, принявший участие в проекте, поделился своими впечатлениями: «Исполнять «Нежность» Пахмутовой в Зале Полководцев — это особая честь и огромная ответственность. Эта музыка, рожденная в героическую космическую эпоху, сегодня звучит как гимн вечным ценностям — верности, мужеству и памяти. Через музыку мы смогли ощутить неразрывную связь поколений».

Премьера клипа состоялась 8 декабря и теперь доступна на цифровых площадках — https://vk.com/wall-116930_341418. Легендарная песня «Нежность», написанная в 1965 году Александрой Пахмутовой на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова, получила новое звучание, став связующим звеном между разными поколениями героев Отечества.

