Премьера памятного видеоклипа на песню "Нежность" состоялась в преддверии Дня Героев Отечества

Главные новости:
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
Матчи провели заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов и чемпион мира и Евролиги по пляжному футболу Борис Никоноров.
 «Урок футбола»: для школьников Самары его провели известные футболисты
О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу.
«Т Плюс»: рекомендации жителям Самарской области по мерам безопасности во время холодов
Решение направлено на безусловное обеспечение транспортных льгот для участников специальной военной операции и членов их семей.
В Самарской области запустили горячую линию по оплате проезда картой «Zа Победу!»
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
В ходе следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Замглавы регионального госучреждения здравоохранения подозревается в получении взятки
Всего в течение дня было проведено 30 боев. Участники были отмечены медалями и грамотами за 1, 2 и 3 места.
«Малыш Ринг»: более 80 юных спортсменов приняли участие в спарринг-соревнованиях по кикбоксингу в Самаре
Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию учителя.
Более полутора тысяч школьников губернии приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Премьера памятного видеоклипа на песню "Нежность" состоялась в преддверии Дня Героев Отечества

199
В проекте приняли участие артисты, для которых тема патриотизма и памяти особенно близка.

Премьера памятного видеоклипа на песню «Нежность» состоялась в преддверии Дня Героев Отечества. Масштабный музыкальный проект реализован Международной патриотической акцией «Улицы в лицах» при поддержке МЧС России, Минкульта России и Культурного фонда Александры Пахмутовой.

Съемки прошли в залах Музея Победы — Зале Полководцев и Зале Славы, которые стали не просто локациями, а полноценными участниками действия, создающими атмосферу торжественности и исторической преемственности.

Центральной фигурой памятного видеоклипа стал летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. В Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе, где на мраморных пилонах золотом горят имена героев, он выступил в роли рассказчика, перелистывая страницы своего фотоальбома.

«Песня «Нежность», рожденная в эпоху космических свершений, идеально легла в основу этого повествования, став гимном самой светлой и сильной человеческой памяти. Главная цель нашего клипа — не просто напомнить о подвигах, а показать, что нить героизма не оборвалась», — отметил руководитель международной патриотической акции «Улицы в лицах» Харитон Руденко.

В проекте приняли участие артисты, для которых тема патриотизма и памяти особенно близка. Среди них – народный артист России, пианист Юрий Розум, лауреат международных конкурсов в области исполнительского искусства Харитон Руденко, Большой детский хор им. В.С. Попова под руководством Заслуженного артиста России Анатолия Кислякова, оркестр Центра «Лидер» МЧС России под руководством военного дирижера подполковника Владимира Волкова.

Народный артист России Юрий Розум, принявший участие в проекте, поделился своими впечатлениями: «Исполнять «Нежность» Пахмутовой в Зале Полководцев — это особая честь и огромная ответственность. Эта музыка, рожденная в героическую космическую эпоху, сегодня звучит как гимн вечным ценностям — верности, мужеству и памяти. Через музыку мы смогли ощутить неразрывную связь поколений».

Премьера клипа состоялась 8 декабря и теперь доступна на цифровых площадках — https://vk.com/wall-116930_341418. Легендарная песня «Нежность», написанная в 1965 году Александрой Пахмутовой на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова, получила новое звучание, став связующим звеном между разными поколениями героев Отечества.

 

Фото:  pxhere.com

Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
242
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
270
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
397
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
В Самаре появились новые автобусы
619
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
2108
