Я нашел ошибку
Главные новости:
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.73
-0.21
EUR 92.6
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы

21 ноября 2025 14:19
104
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.

Делегация министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области под руководством министра Артура Абдрашитова приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве. Работа на крупнейшем отраслевом мероприятии страны позволила договориться о сотрудничестве с ведущими транспортными компаниями и изучить передовые практики для применения в регионе.

Ключевым событием деловой программы стало посещение ГКУ «Организатор перевозок», подведомственной организации Департамента транспорта Москвы. Делегация ознакомилась с работой единого диспетчерского центра, где осуществляется контроль за движением всего наземного транспорта Москвы, изучила особенности заключения брутто-контрактов в сфере пассажирских перевозок и построения маршрутной сети. «Мы детально ознакомились с принципами, которые позволяют Москве быть флагманом в организации городских перевозок. Наибольший интерес представляют практики интермодальности, когда различные виды транспорта работают как единый организм для максимального удобства пассажира», – отметил Артур Абдрашитов.

Также в рамках Транспортной недели делегация Самарской области провела встречи с ведущими судостроительными компаниями, где обсуждались перспективы модернизации и пополнения парка судов и причалов для волжских маршрутов. Отдельное внимание было уделено вопросам внедрения современных цифровых решений для оптимизации пассажирских перевозок. Специалисты провели переговоры с разработчиками интеллектуальных транспортных систем и сервисов таксомоторных перевозок.

Важным итогом работы делегации в Москве стала встреча с экспертами ГБУ «МосТрансПроект». Визит в одно из ведущих профильных учреждений страны позволил специалистам областного минтранса обсудить с коллегами проект Стратегии развития транспортной системы, которая находится на завершающей стадии разработки.

Встреча носила прикладной характер и была посвящена вопросам успешной реализации и последующего мониторинга стратегического документа. Для решения этих задач в регионе создается специализированный центр компетенций на базе АНО «Самара. Транспорт, удобный для жизни».

«Стратегия развития транспортной системы выходит на финишную прямую. Важно не только качественно завершить её разработку, но и обеспечить эффективную реализацию. Создание центра компетенций даст нам возможность проводить независимый мониторинг и привлекать лучшие практики для достижения целей Стратегии», – отметил Артур Абдрашитов.

Итоги участия в форуме получат практическое применение в работе по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Самарской области, которая ведется по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева. Полученный опыт и достигнутые договоренности лягут в основу будущих документов транспортного планирования. Это позволит выстроить комфортную и технологичную систему перемещения пассажиров в городских агломерациях, соответствующую потребностям экономики региона.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Москва Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Рекомендации московских коллег будут учтены в дальнейшей работе по развитию транспортной системы региона.
20 ноября 2025, 19:11
Делегация минтранса СО изучила особенности организации пассажирских перевозок в Москве
Рекомендации московских коллег будут учтены в дальнейшей работе по развитию транспортной системы региона. Общество
628
Труппа представила юным московским зрителям мистическую рок-фантазию «Вий» и сценическую повесть «Муму».
14 ноября 2025, 13:29
Самарский театр «Мастерская» представил два спектакля на Всероссийском фестивале «Классика» в Москве
Труппа представила юным московским зрителям мистическую рок-фантазию «Вий» и сценическую повесть «Муму». Общество
1278
В ходе диалога были подведены итоги деятельности реготделения за отчетный период и определены перспективные планы развития на 2026 год.
13 ноября 2025, 22:35
Вячеслав Федорищев и Артур Орлов обсудили развитие Движения Первых Самарской области
В ходе диалога были подведены итоги деятельности реготделения за отчетный период и определены перспективные планы развития на 2026 год. Политика
1448
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
167
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
175
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
595
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1241
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
617
Весь список