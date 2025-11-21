Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы

104

Делегация министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области под руководством министра Артура Абдрашитова приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве. Работа на крупнейшем отраслевом мероприятии страны позволила договориться о сотрудничестве с ведущими транспортными компаниями и изучить передовые практики для применения в регионе.

Ключевым событием деловой программы стало посещение ГКУ «Организатор перевозок», подведомственной организации Департамента транспорта Москвы. Делегация ознакомилась с работой единого диспетчерского центра, где осуществляется контроль за движением всего наземного транспорта Москвы, изучила особенности заключения брутто-контрактов в сфере пассажирских перевозок и построения маршрутной сети. «Мы детально ознакомились с принципами, которые позволяют Москве быть флагманом в организации городских перевозок. Наибольший интерес представляют практики интермодальности, когда различные виды транспорта работают как единый организм для максимального удобства пассажира», – отметил Артур Абдрашитов.

Также в рамках Транспортной недели делегация Самарской области провела встречи с ведущими судостроительными компаниями, где обсуждались перспективы модернизации и пополнения парка судов и причалов для волжских маршрутов. Отдельное внимание было уделено вопросам внедрения современных цифровых решений для оптимизации пассажирских перевозок. Специалисты провели переговоры с разработчиками интеллектуальных транспортных систем и сервисов таксомоторных перевозок.

Важным итогом работы делегации в Москве стала встреча с экспертами ГБУ «МосТрансПроект». Визит в одно из ведущих профильных учреждений страны позволил специалистам областного минтранса обсудить с коллегами проект Стратегии развития транспортной системы, которая находится на завершающей стадии разработки.

Встреча носила прикладной характер и была посвящена вопросам успешной реализации и последующего мониторинга стратегического документа. Для решения этих задач в регионе создается специализированный центр компетенций на базе АНО «Самара. Транспорт, удобный для жизни».

«Стратегия развития транспортной системы выходит на финишную прямую. Важно не только качественно завершить её разработку, но и обеспечить эффективную реализацию. Создание центра компетенций даст нам возможность проводить независимый мониторинг и привлекать лучшие практики для достижения целей Стратегии», – отметил Артур Абдрашитов.

Итоги участия в форуме получат практическое применение в работе по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Самарской области, которая ведется по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева. Полученный опыт и достигнутые договоренности лягут в основу будущих документов транспортного планирования. Это позволит выстроить комфортную и технологичную систему перемещения пассажиров в городских агломерациях, соответствующую потребностям экономики региона.

