В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.
География экспортных поставок продукции АПК Самарской области расширилась
Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении между Самарой и Адлером.
Более 50 дополнительных рейсов будет назначено в период новогодних праздников на КбшЖД
Делегации Самарской области примут участие в Юбилейном Международном Кремлевском Благотворительном Кадетском Бале

164
МБКБ 2025 уже вписан в Книгу рекордов России с фиксацией наибольшего количества кадетов – участников мероприятия на одно площадке.  

10 декабря 2025 года 3 400 юношей и девушек станут участниками Х Юбилейного Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала – МБКБ 2025, который уже вписан в Книгу рекордов России с фиксацией наибольшего количества кадетов – участников мероприятия на одно площадке.  
Среди участников Бала – делегации из нескольких образовательных учреждений Самарской области: военно-патриотического клуба «Кадеты Авиации» им Героя России генерал- майора Т.А. Апакидзе, учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара», военно-патриотического клуба «Звездный десант» Самарского дворца детского и юношеского творчества, Самарского спортивного лицея, школы № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской, школы № 34 им. Е.А. Зубчанинова, Самарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел Российской Федерации, школы № 177, школы № 1 города Нефтегорска.
МБКБ 2025 года проводится при поддержке Президента Российской Федерации в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в честь года Защитника Отечества и в поддержку Специальной военной операции.  
В качестве почётных гостей МБКБ 2025 приглашены Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники СВО, видные общественные, политические и религиозные деятели, представители зарубежных посольств и консульств.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высоко оценивает значимость проекта в деле укрепления патриотического воспитания молодежи и воспитания традиционных духовно-нравственных ценностей, расширения культурных дружественных молодежных связей среди молодежи Российской Федерации, бывших стран СНГ и дружественных нам стран зарубежья. 
В своих приветствиях участникам Бала Президент России отмечает безусловно благую цель проекта: «стремление воспитывать молодежь на основе непреходящих ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к нашим историческим, культурным традициям», а также подчеркивает, что проект «послужит сбережению замечательных традиций кадетского братства, укреплению связи времен и поколений, преемственности патриотических идеалов и ценностей, которыми по праву славится наша страна. И, конечно, будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества».
Руководитель проекта Международный Кремлёвский Благотворительный Кадетский Бал, Президент Благотворительного фонда Юлии Кирпичниковой по поддержке социально — экономических программ Юлия Юрьевна Кирпичникова: «Участники МБКБ 2025 – это кадеты, школьники, курсанты и студенты из 1670 образовательных, социальных и молодежных учреждений из всех субъектов Российской Федерации. У большинства ребят родные и близкие выполняют свой долг по защите Родины в зоне Специальной военной операции. Также в мероприятии примут участие 272 иностранных граждан – представители молодежи из 62 двух стран мира». 
Председатель Координационного Комитета МБКБ, председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов: «Преемственность поколений - залог успешного будущего. Учащиеся в кадетских корпусах, уже сегодня являются достойной сменой Героев, которые защищали свое Отечество в трудные времена и приумножали славу Отчизны, не только в ратном деле, но и в науках, искусствах, в общественных делах и спорте. Многие из выпускников стали участниками специальной военной операции, награждены государственными наградами и являются примером для порастающего поколения, Героями Отечества».
В ставшей уже традиционной программе мероприятия присутствуют классические бальные композиции: полонез, вальсы (испанский, фигурный и гавот), падеграс, французская и московская кадрили, мазурка, полька, вальс-миньон, краковяк и др. Участники заранее готовятся и показывают удивительное мастерство и легкость, девушки готовят изысканные наряды, юноши строги в великолепии мундиров и эполет. Руководитель проекта, Кирпичникова Юлия Юрьевна, анонсировала в рамках Х Юбилейного Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала насыщенную и яркую концертную программу. Кульминацией церемонии открытия МБКБ 2025 станет масштабное событие: все участники торжественного мероприятия совместно исполнят песню, специально написанную для кадетов членом Попечительского Совета МБКБ, заслуженным артистом России и депутатом Государственной Думы Денисом Майдановым. Эта композиция уже успела стать поистине народной в кадетской среде, объединив сердца кадет со всей страны. Данное выступление будет представлено Денисом Майдановым на официальную фиксацию в качестве рекорда России по самому массовому единовременному исполнению песни. В рамках культурной программы участники МБКБ 2025 побывают в Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации и в Музее Победы. 
Организатор Патриотического проекта «Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал» – Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ.
Мероприятие проводится при поддержке: 
Администрации Президента Российской Федерации, 
Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
Федеральной службы охраны Российской Федерации, 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Правительства г. Москвы, 
Правительства Московской области.

Возрастное ограничение: 12+

 

Фото  предоставлено пресс-центром МБКБ 

Теги: Москва Самара

