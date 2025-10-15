Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый градоначальник был избран в среду, 15 октября, в ходе внеочередного заседания гордумы.
Главой Жигулевска стал Алексей Иванов
Проект «АкваПОЛИЯ» — это настольная игра, посвящённая сохранению биоразнообразия водных экосистем, особенно пресноводных объектов нашей страны.
Команда из Самарской области - победитель Всероссийского экофорума в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов» 
Для ремонта линии холодного водоснабжения.
Участок улицы Советской Армии в Самаре временно перекроют
В мероприятии приняли участие 22 субъекта Российской Федерации.
Команда «Динамо Самара» на первом месте во Всероссийских соревнованиях по волейболу 
Он отметил, что главное — правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней.
Советы диетолога по питанию во время болезни
Человек необычайно трудной и удивительной судьбы, Автандил Андриасов поразил самарцев своей новой персональной выставкой.
В СОУНБ открылась выставка работ слепого художника Автандила Андриасова - «Жить вопреки»
Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца.
Ветеран СВО Павел Кудаков провел Урок мужества в самарской школе №110
Федорищев уточнил, что основанием для такого решения стало не единственное нарушение чиновника, а целая цепочка халатных действий.
Вячеслав Федорищев извинился за эмоциональное увольнение главы Кинельского района
Ветеран СВО Павел Кудаков провел Урок мужества в самарской школе №110

15 октября 2025 18:15
150
Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца.

В Самаре продолжается цикл Уроков мужества от членов городской Ассоциации ветеранов СВО. В школе № 110 для учеников 10 и 11 классов патриотическое занятие провел Павел Кудаков. Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца. В составе спецподразделения «Ахмат» гвардии младший сержант запаса побывал в двух командировках – в районе Лисичанска, а затем в Курской области.

Школьникам Павел Кудаков показал свою личную коллекцию экспонатов: кейсы с крепежом для монтажа систем связи, две рации, беспилотник без боевых прошивок, аптечки первого и второго эшелона, пневматическую винтовку. Также Павел обсудил со старшеклассниками тему вербовки и саботажа через соцсети и мессенджеры и рассказал о том, каким образом ей противодействовать. Прежде всего, по его словам, необходимо рассказать обо всем взрослым. 

«На мой взгляд, сегодня работа с детьми и подростками – одна из основных задач членов самарской Ассоциации ветеранов СВО. Молодежь должна понимать, в какой стране мы живем, уважать нашу историческую память и знать, что происходит в мире и стране. И понимать, что даже здесь, в тылу, есть определенные правила безопасности, которыми нельзя пренебрегать – ради своей безопасности и безопасности своих близких», – поделился ветеран СВО Павел Кудаков. 

В школе № 110 также ведется большая гуманитарная работа. Активисты плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь, участвуют в акции «Письмо солдату», а волонтеры доставляют их посылки и добрые послания за «ленту». 

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара Школа

