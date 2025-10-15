Ветеран СВО Павел Кудаков провел Урок мужества в самарской школе №110

150

В Самаре продолжается цикл Уроков мужества от членов городской Ассоциации ветеранов СВО. В школе № 110 для учеников 10 и 11 классов патриотическое занятие провел Павел Кудаков. Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца. В составе спецподразделения «Ахмат» гвардии младший сержант запаса побывал в двух командировках – в районе Лисичанска, а затем в Курской области.



Школьникам Павел Кудаков показал свою личную коллекцию экспонатов: кейсы с крепежом для монтажа систем связи, две рации, беспилотник без боевых прошивок, аптечки первого и второго эшелона, пневматическую винтовку. Также Павел обсудил со старшеклассниками тему вербовки и саботажа через соцсети и мессенджеры и рассказал о том, каким образом ей противодействовать. Прежде всего, по его словам, необходимо рассказать обо всем взрослым.



«На мой взгляд, сегодня работа с детьми и подростками – одна из основных задач членов самарской Ассоциации ветеранов СВО. Молодежь должна понимать, в какой стране мы живем, уважать нашу историческую память и знать, что происходит в мире и стране. И понимать, что даже здесь, в тылу, есть определенные правила безопасности, которыми нельзя пренебрегать – ради своей безопасности и безопасности своих близких», – поделился ветеран СВО Павел Кудаков.



В школе № 110 также ведется большая гуманитарная работа. Активисты плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь, участвуют в акции «Письмо солдату», а волонтеры доставляют их посылки и добрые послания за «ленту».

Фото: администрация Самары