«Кубок Силы воли»: в Сызрани состоялся турнир по баскетболу на колясках 3х3 

Организатором выступила общественная организация «Сила воли» при поддержке региональной Федерации баскетбола, ГАУ СШОР №2, администрации Сызрани, благотворительных фондов и спонсоров.

Команда по баскетболу на колясках создана в Сызрани в феврале 2025 года. Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики. Места распределились так:

1. Команда Нижегородской области

2. «Пари-Урал» Екатеринбург

3. «Самара»

4. «Сызрань-Баскет»

Также в рамках мероприятия состоялся показательный матч с участием баскетболистов профессиональной команды «Волга» Ульяновск.

Фото: Самарский спорт