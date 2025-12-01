«Кубок Силы воли»: в Сызрани состоялся турнир по баскетболу на колясках 3х3 

Организатором выступила общественная организация «Сила воли» при поддержке региональной Федерации баскетбола, ГАУ СШОР №2, администрации Сызрани, благотворительных фондов и спонсоров.
Команда по баскетболу на колясках создана в Сызрани в феврале 2025 года. Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики. Места распределились так:
1. Команда Нижегородской области
2. «Пари-Урал» Екатеринбург
3. «Самара»
4. «Сызрань-Баскет»
Также в рамках мероприятия состоялся показательный матч с участием баскетболистов профессиональной команды «Волга» Ульяновск.
Фото: Самарский спорт