В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО

20 сентября в Самаре состоялся межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025». Мероприятие прошло в сквере на площади Куйбышева.
Гостей ожидали встречи с российскими писателями и поэтами, презентации книг, мастер-классы и автограф-сессии.
Также на большой сцене шел театральный марафон, рядом работали художественные выставки, книжная ярмарка, интерактивные площадки.
Свои будущие акции презентовали самарские библиотеки, сотрудники музеев рассказывали о старой Самаре, ее художниках и писателях.
10 часов длился творческий марафон, увлекательные мероприятия для детей и взрослых.
НИА Самара приглашает посмотреть и вспомнить, как это было.
Фото Дильдина Светлана