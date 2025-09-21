В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО

202

20 сентября в Самаре состоялся межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025». Мероприятие прошло в сквере на площади Куйбышева.

Гостей ожидали встречи с российскими писателями и поэтами, презентации книг, мастер-классы и автограф-сессии.

Также на большой сцене шел театральный марафон, рядом работали художественные выставки, книжная ярмарка, интерактивные площадки.

Свои будущие акции презентовали самарские библиотеки, сотрудники музеев рассказывали о старой Самаре, ее художниках и писателях.

10 часов длился творческий марафон, увлекательные мероприятия для детей и взрослых.

НИА Самара приглашает посмотреть и вспомнить, как это было.

Фото Дильдина Светлана