 Особое внимание руководитель «РКС-Самара» уделил проблеме высоких затрат на оплату услуг транспортирующих организаций, владеющих отдельными участками сетей.
«РКС-Самара» подняли важные вопросы водоснабжения и водоотведения города на заседании профильного комитета гордумы
В Кировском районе Самары на переходе пострадал 14-летний пассажир электровелосипеда.
За прошедшие сутки в регионе два подростка пострадали в ДТП
Участники подвели промежуточные итоги социально-экономического развития городского округа за 2025 год и обсудили планы дальнейшего сотрудничества.
Иван Носков провел первое заседание Совета директоров промышленных предприятий
Среди которых 6 Lada Granta и 3 «Газ Соболь».
В 2025 году в Похвистневскую ЦРБ поставлено 9 новых машин
В рамках проекта внедряются новые форматы помощи кризисным семьям, переформатируется работа системы профилактики социального сиротства.
В губернии благодаря проекту «Вызов» более 15% детей вернулись в семьи 
Должник в установленный законом срок решение суда не исполнил.
Судебные приставы Самары взыскали в пользу пострадавшей в ДТП женщины 400 тысяч рублей
Длительное воздействие звуков высокой громкости может привести не только к ухудшению слуха, но и к повышенному уровню стресса, нарушению сна и концентрации.
Эксперты рассказали о влиянии громкости музыки на слух
Проект, основанный на реальных уголовных и административных делах, призван сформировать у зрителей понимание современных угроз в цифровом пространстве и научить распознавать уловки злоумышленников.
Веб-сериал «На краю» покажет реальные схемы кибермошенников
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Судебные приставы Самары взыскали в пользу пострадавшей в ДТП женщины 400 тысяч рублей

1 ноября 2025 11:12
89
Должник в установленный законом срок решение суда не исполнил.

Судебные приставы Самары взыскали со сбившего пешехода водителя компенсацию морального вреда.

Молодой человек, двигаясь ночью на личном автотранспорте, не снизил скорость перед пешеходным переходом, в результате чего допустил наезд на переходящую дорогу женщину. В результате ДТП пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и перелом плечевой кости.

Суд принял во внимание, что пострадавшая понесла моральные и физические страдания, и обязал водителя выплатить компенсацию в размере 400 тысяч рублей. В отделении судебных приставов Октябрьского района Самары было возбуждено исполнительное производство.

Должник в установленный законом срок решение суда не исполнил. Сотрудником Службы в отношении мужчины вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 28 тысяч рублей и наложен арест на счета в банках.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность полностью погашена. Моральный вред компенсирован, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 
Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

