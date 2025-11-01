Судебные приставы Самары взыскали в пользу пострадавшей в ДТП женщины 400 тысяч рублей

89

Судебные приставы Самары взыскали со сбившего пешехода водителя компенсацию морального вреда.

Молодой человек, двигаясь ночью на личном автотранспорте, не снизил скорость перед пешеходным переходом, в результате чего допустил наезд на переходящую дорогу женщину. В результате ДТП пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и перелом плечевой кости.

Суд принял во внимание, что пострадавшая понесла моральные и физические страдания, и обязал водителя выплатить компенсацию в размере 400 тысяч рублей. В отделении судебных приставов Октябрьского района Самары было возбуждено исполнительное производство.

Должник в установленный законом срок решение суда не исполнил. Сотрудником Службы в отношении мужчины вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 28 тысяч рублей и наложен арест на счета в банках.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность полностью погашена. Моральный вред компенсирован, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области