Вячеслав Федорищев поздравил судебных приставов с наступающим профессиональным праздником

В пятницу, 31 октября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню судебного пристава. Этот профессиональный праздник отмечается в России с 2009 года 1 ноября в соответствии с Указом Президента РФ. В 2025 году исполняется 160 лет со дня образования института судебных приставов.

В праздничном мероприятии, которое проводилось в Самаре в Доме культуры железнодорожников, приняли участие руководство, сотрудники и ветераны ГУ ФССП России по Самарской области, представители Самарской Губернской Думы, руководители региональных управлений федеральных ведомств.

Губернатор поздравил судебных приставов с наступающим праздником, отличившимся сотрудникам вручил региональные награды.

Вячеслав Федорищев отметил значимость работы ведомства: «Наш Президент Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что за прошедшие годы ваша служба существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы, выросла в современное, эффективное ведомство, применяющее передовые технологии и управленческие подходы. Со своей стороны, отмечу, что значимую роль в этом сыграла работа Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Вами проделана колоссальная работа, направленная на укрепление правосудия, защиту конституционных прав и свобод наших граждан. Вы уделяете особое внимание защите семьи и детей, отстаиванию прав трудящихся».

Глава региона выразил особую благодарность сотрудникам и ветеранам службы судебных приставов за помощь в обеспечении успеха специальной военной операции.

«Сейчас все наши устремления, мысли, дела направлены на достижение общей цели – победы в СВО, - сказал Вячеслав Федорищев. - Неоценима поддержка, которую сотрудники управления оказывают нашим бойцам-участникам СВО и их близким. Это не только правовая помощь, но и личная забота, сбор и отправка гуманитарной помощи. Важно, чтобы наши ребята чувствовали себя уверенно при выполнении боевых задач, чтобы знали, что здесь, в регионе, порядок, что их ждут близкие, родные и друзья».

«Пусть и дальше ваши принципиальность, выдержка, верность служебному долгу, твердость в исполнении закона служат во благо людей. Уверен, что мы вместе будем продолжать эффективно трудиться ради решения приоритетных задач, стоящих перед нашим регионом и всей страной», - заключил губернатор.

Четыре сотрудника ведомства были удостоены Почетного знака Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени, еще трое получили почетную грамоту и благодарности губернатора.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов зачитал поздравление в адрес сотрудников службы судебных приставов от полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и также вручил им благодарственные письма.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области