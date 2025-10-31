Я нашел ошибку
Выставочный проект рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.
Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие.
Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 
В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». 
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, где за каждым поворотом скрывается новая тайна.
«Ночь искусств»: в САТОБ пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь»
Специалисты сделали вертикальную планировку, выровняли территорию, на поверхность которой уложили плодородный грунт с засевом трав многолетних растений. 
Завершена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов возле Жигулевска
В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.
«Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия» о вкладе энергетиков страны в Великую Победу
Все применяемые вакцины содержат актуальные для эпидсезона 2025-2026 гг. штаммы вирусов гриппа.
1 млн жителей Самарской области прошли иммунизацию от гриппа
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
Вячеслав Федорищев поздравил судебных приставов с наступающим профессиональным праздником

31 октября 2025 15:20
126
Губернатор поздравил судебных приставов с наступающим праздником, отличившимся сотрудникам вручил региональные награды.

В пятницу, 31 октября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню судебного пристава. Этот профессиональный праздник отмечается в России с 2009 года 1 ноября в соответствии с Указом Президента РФ. В 2025 году исполняется 160 лет со дня образования института судебных приставов.

В праздничном мероприятии, которое проводилось в Самаре в Доме культуры железнодорожников, приняли участие руководство, сотрудники и ветераны ГУ ФССП России по Самарской области, представители Самарской Губернской Думы, руководители региональных управлений федеральных ведомств.
Губернатор поздравил судебных приставов с наступающим праздником, отличившимся сотрудникам вручил региональные награды.

Вячеслав Федорищев отметил значимость работы ведомства: «Наш Президент Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что за прошедшие годы ваша служба существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы, выросла в современное, эффективное ведомство, применяющее передовые технологии и управленческие подходы. Со своей стороны, отмечу, что значимую роль в этом сыграла работа Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Вами проделана колоссальная работа, направленная на укрепление правосудия, защиту конституционных прав и свобод наших граждан. Вы уделяете особое внимание защите семьи и детей, отстаиванию прав трудящихся».

Глава региона выразил особую благодарность сотрудникам и ветеранам службы судебных приставов за помощь в обеспечении успеха специальной военной операции.

«Сейчас все наши устремления, мысли, дела направлены на достижение общей цели – победы в СВО, - сказал Вячеслав Федорищев. - Неоценима поддержка, которую сотрудники управления оказывают нашим бойцам-участникам СВО и их близким. Это не только правовая помощь, но и личная забота, сбор и отправка гуманитарной помощи. Важно, чтобы наши ребята чувствовали себя уверенно при выполнении боевых задач, чтобы знали, что здесь, в регионе, порядок, что их ждут близкие, родные и друзья».

«Пусть и дальше ваши принципиальность, выдержка, верность служебному долгу, твердость в исполнении закона служат во благо людей. Уверен, что мы вместе будем продолжать эффективно трудиться ради решения приоритетных задач, стоящих перед нашим регионом и всей страной», - заключил губернатор.

Четыре сотрудника ведомства были удостоены Почетного знака Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени, еще трое получили почетную грамоту и благодарности губернатора.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов зачитал поздравление в адрес сотрудников службы судебных приставов от полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и также вручил им благодарственные письма.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

Руководство организации расторгло трудовой договор с сотрудником, при этом нарушив процедуру увольнения. 
25 августа 2025, 11:36
Благодаря судебным приставам Самары торгового представителя восстановили в должности
784
200 тысяч рублей за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
21 августа 2025, 10:20
Судебные приставы Самары взыскали уголовный штраф с любителя пьяной езды
943
Суд признал объект капитального строительства самовольной постройкой и обязал владельца гаража освободить земельный участок.
19 августа 2025, 10:41
Самарца обязали снести гараж, который он построил самовольно
672
В центре внимания
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
184
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
379
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
425
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
379
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
789
