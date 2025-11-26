Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Лидерами в составе самарской команды сегодня стали Сабина Абайдуллина - 28 очков и Юлия Полуянова - 14 очков.
Спортсменки БК «Самара» одержали победу над новосибирским «Динамо» 
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа
Судебные приставы рассказали студентам самарского колледжа о противодействии коррупции

169
Повод для встречи со студентами — рассказать будущим юристам о важности соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции.

Сегодня Самарский социально-педагогический колледж посетил начальник отдела собственной безопасности.

Повод для встречи со студентами — рассказать будущим юристам о важности соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции. Сотрудник ведомства разъяснил молодым людям, что значит «подарок», какая ответственность предусмотрена за его сокрытие, что такое конфликт интересов и когда он наступает.

Будущие работники юридической отрасли внимательно слушали лекцию, с интересом относясь к приведенным примерам нарушения закона о противодействию коррупции. Многие из них были удивлены, что некоторые «мелочи» относятся к коррупционным правонарушениям. В конце лекции студенты поблагодарили начальника отдела собственной безопасности ГУФССП России по Самарской области за подробное разъяснения и интересные примеры.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

