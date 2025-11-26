Судебные приставы рассказали студентам самарского колледжа о противодействии коррупции

Сегодня Самарский социально-педагогический колледж посетил начальник отдела собственной безопасности.

Повод для встречи со студентами — рассказать будущим юристам о важности соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции. Сотрудник ведомства разъяснил молодым людям, что значит «подарок», какая ответственность предусмотрена за его сокрытие, что такое конфликт интересов и когда он наступает.

Будущие работники юридической отрасли внимательно слушали лекцию, с интересом относясь к приведенным примерам нарушения закона о противодействию коррупции. Многие из них были удивлены, что некоторые «мелочи» относятся к коррупционным правонарушениям. В конце лекции студенты поблагодарили начальника отдела собственной безопасности ГУФССП России по Самарской области за подробное разъяснения и интересные примеры.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области