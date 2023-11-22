17 поликлиник в Самаре, Тольятти и Сызрани получили новое ультразвуковое оборудование

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Системы ультразвуковой визуализации высокого класса приобретены по нацпроекту «Здравоохранение».



Один из аппаратов установлен в диагностическом центре Тольяттинской городской клинической поликлиники №3. Специалисты уже прошли подготовку и приступили к работе.



«Кабинет УЗИ работает в две смены. Ежедневно проводим до 50 исследований — брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, — рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром Тольяттинской городской поликлиники №3 Зульфия Ермолаева. — Автоматические программы измерений сокращают время обследования без ущерба для качества и информативности. Благодаря этому оборудование позволяет выявлять заболевания, в том числе онкопатологию, на ранней стадии. На этой неделе удалось диагностировать у пациентки доброкачественную опухоль мочевого пузыря, выявленную впервые».



За 3 месяца работы на аппарате прошли исследования свыше 1000 пациентов.



Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. Всего в этом году в подразделения первичного звена здравоохранения региона поступит более 550 единиц медоборудования, в том числе тяжелая техника — флюорографы, маммографы и рентгенодиагностические комплексы.

Фото: минздрав СО