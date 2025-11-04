В Самаре выступит Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»

206

C 7 по 16 ноября 2025 года Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» им. Н.С. Надеждиной Управления делами Президента Российской Федерации выступит в городах Поволжья – Казани, Ульяновске, Саранске, Пензе, Сызрани, Тольятти, Самаре – в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. (12+)

Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Коллектив представит концертную программу, в состав которой войдут шедевры хореографических постановок Надежды Надеждиной и Миры Кольцовой.

По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, «главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана – познакомить как можно больше жителей страны с творчеством наших национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России».

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану в 2025 году зрители городов Поволжья смогут увидеть выступление коллектива, который по праву носит звание национального достояния России, – отмечает директор ансамбля «Березка» им. Н.С. Надеждиной, заслуженный работник культуры Карачаево-Черкесской Республики Татьяна Сельгмяэ. – Нам очень важно выступать для своего, российского зрителя, а также давать концерты в городах, где «Березка» ранее никогда не выступала. Мы благодарны Министерству культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ за поддержку и возможность осуществить этот гастрольный тур».

В рамках гастролей ансамбля «Березка» им. Н.С. Надеждиной зрители городов Поволжья увидят как танцевальные номера из золотого фонда ансамбля, так и восстановленные танцевальные сцены, которые не шли на сцене несколько лет.

«Мы подготовили обновлённую программу для осеннего тура, – уточняет Татьяна Сельгмяэ. – Каждое наше выступление несёт в себе не только исконно русские традиции и бережное отношение к репертуару, но и самое главное – любовь к нашей Родине».

Даты концертов:

13.11.2025, 19:00

Сызрань

Драматический театр имени А.Н. Толстого

15.11.2025, 19:00

Тольятти

Культурный Центр «Автоград»

16.11.2025, 19:00

Самара

Самарская государственная филармония

О коллективе: Уникальный ансамбль «Берёзка» им. Н.С. Надеждиной – Национальное достояние России – вот уже 77 лет влюбляет зрителей в настоящую русскую культуру и красоту русской души. Поэтический образ русской женщины, воспетый великим хореографом Надеждой Надеждиной, находит отклик в сердце каждого человека. В творчестве ансамбля сочетаются высокий профессионализм и безграничная любовь к родине. Аутентичный традиционный костюм играет одну из важнейших ролей в создании хореографического образа ансамбля «Березка». Красный сарафан, зелёная веточка берёзки, взмах бирюзового платочка — и зритель полностью захвачен и погружён в чарующую силу национальных традиций.

Фото: минкульт СО