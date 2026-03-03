Я нашел ошибку
Отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.
Жители Правобережья Волги будут проходить медицинскую реабилитацию в современных условиях
6 марта в 17.00 выставка живописи Юлии Кузнецовой "Открывая весну" начнет свою работу в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка живописи самарчанки Юлии Кузнецовой
О результатах закупок в 2025 году сообщила Корпорация МСП. Госкомпании закупили у предприятий МСП Самарской области товары и услуги на 151 млрд рублей.
Самарская область - в ТОП-10 регионов России по росту объемов госзакупок у малого бизнеса
В начале марта 2026 года жители 115 многоквартирных жилых домов Тольятти получат квитанции за тепло и горячую воду (для Автозаводского района также холодное водоснабжение и водоотведение) от «ЭнергосбыТ Плюс».
Жителям 115 тольяттинских домов стали доступны онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс»
С 26 февраля по 7 марта в Орле проходит первенство России по русским шашкам среди старших возрастов.
Мария Звада из Самарской области - призер первенства России по русским шашкам
В Самаре в «МТЛ-Арене» состоялись областные соревнования по мини-футболу «Будущее зависит от тебя».
«Иволга» и «Единство» - победители областных соревнований «Будущее зависит от тебя»
В Самаре приступил к работе в тестовом режиме первый передвижной комплекс для мониторинга атмосферного воздуха, позволяющий вести наблюдение за его состоянием в режиме реального времени.
В Самаре в тестовом режиме запустили мобильную экологическую лабораторию
3 марта вечером в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее, с сохранением до конца дня и ночью 4 марта 2026.
В губернии ожидается туман
В Историческом парке Самары откроется выставка живописи самарчанки Юлии Кузнецовой

6 марта в 17.00 выставка живописи Юлии Кузнецовой "Открывая весну" начнет свою работу в Историческом парке.

6 марта в 17.00 выставка живописи Юлии Кузнецовой "Открывая весну" начнет свою работу в Историческом парке.

Юлия Кузнецова, станковый живописец, член ВТОО Союз художников России. Самара, член Международной Ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, живет и работает в г. Самаре.

Юлия Сергеевна окончила Архитектурно-строительную Академию и факультет культуры и искусства СГСПУ .
Провела более 30 персональных выставок в Самаре.
С 1996 г. участник городских, региональных, межрегиональных и международных выставок и конкурсов.
Лауреат российских и международных конкурсов в Венгрии, Франции, участник «Charterhouse Charity Art Auction» в Великобритании, ведет преподавательскую деятельность.

Картины автора находятся в коллекциях художественного музея г. Тольятти, Республиканском Музее им.С.Д.Эрьзи, г. Саранск, Калужского Художественного музея, музейно-выставочном комплексе «Самара космическая» и в частных коллекциях России, Европы, Китая, США

Творчество художницы во многом основывается на пленэрной живописи, основными живописными жанрами являются натюрморт, пленэрный ландшафтный и городской пейзаж, сюжетная живопись.

Одним из главных предпочтений Юлии Кузнецовой является красота пробуждающейся природы, цветения, цветы в их разных ипостасях и то особое состояние души, когда она, подобно всему живому, находится в предвкушении обновления, черпает вдохновение от весеннего возрождения – вот основной лейтмотив экспозиции, которая поможет зрителю испытать эмоции открытия весны.

 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Исторического парка Самары

Самара

