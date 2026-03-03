В Историческом парке Самары откроется выставка живописи самарчанки Юлии Кузнецовой

6 марта в 17.00 выставка живописи Юлии Кузнецовой "Открывая весну" начнет свою работу в Историческом парке.

Юлия Кузнецова, станковый живописец, член ВТОО Союз художников России. Самара, член Международной Ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, живет и работает в г. Самаре.

Юлия Сергеевна окончила Архитектурно-строительную Академию и факультет культуры и искусства СГСПУ .

Провела более 30 персональных выставок в Самаре.

С 1996 г. участник городских, региональных, межрегиональных и международных выставок и конкурсов.

Лауреат российских и международных конкурсов в Венгрии, Франции, участник «Charterhouse Charity Art Auction» в Великобритании, ведет преподавательскую деятельность.

Картины автора находятся в коллекциях художественного музея г. Тольятти, Республиканском Музее им.С.Д.Эрьзи, г. Саранск, Калужского Художественного музея, музейно-выставочном комплексе «Самара космическая» и в частных коллекциях России, Европы, Китая, США

Творчество художницы во многом основывается на пленэрной живописи, основными живописными жанрами являются натюрморт, пленэрный ландшафтный и городской пейзаж, сюжетная живопись.

Одним из главных предпочтений Юлии Кузнецовой является красота пробуждающейся природы, цветения, цветы в их разных ипостасях и то особое состояние души, когда она, подобно всему живому, находится в предвкушении обновления, черпает вдохновение от весеннего возрождения – вот основной лейтмотив экспозиции, которая поможет зрителю испытать эмоции открытия весны.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Исторического парка Самары