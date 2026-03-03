Я нашел ошибку
Отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.
6 марта в 17.00 выставка живописи Юлии Кузнецовой "Открывая весну" начнет свою работу в Историческом парке.
О результатах закупок в 2025 году сообщила Корпорация МСП. Госкомпании закупили у предприятий МСП Самарской области товары и услуги на 151 млрд рублей.
В начале марта 2026 года жители 115 многоквартирных жилых домов Тольятти получат квитанции за тепло и горячую воду (для Автозаводского района также холодное водоснабжение и водоотведение) от «ЭнергосбыТ Плюс».
С 26 февраля по 7 марта в Орле проходит первенство России по русским шашкам среди старших возрастов.
В Самаре в «МТЛ-Арене» состоялись областные соревнования по мини-футболу «Будущее зависит от тебя».
В Самаре приступил к работе в тестовом режиме первый передвижной комплекс для мониторинга атмосферного воздуха, позволяющий вести наблюдение за его состоянием в режиме реального времени.
3 марта вечером в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее, с сохранением до конца дня и ночью 4 марта 2026.
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
-0.1
EUR 90.73
-0.57
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Самарская область - в ТОП-10 регионов России по росту объемов госзакупок у малого бизнеса

91
О результатах закупок в 2025 году сообщила Корпорация МСП. Госкомпании закупили у предприятий МСП Самарской области товары и услуги на 151 млрд рублей.

О результатах закупок в 2025 году сообщила Корпорация МСП.

Госкомпании закупили у предприятий МСП Самарской области товары и услуги на 151 млрд рублей.

Самарская область вошла в число регионов-лидеров страны по приросту объема заключенных договоров - по сравнению с 2024 годом он составил 18,8 млрд рублей.

Увеличилось и число субъектов МСП, ставших поставщиками товаров и услуг в рамках 223-ФЗ. В 2025 году договоры с госкомпаниями заключили 4,7 тыс. предприятий региона, что на 4% больше, чем годом ранее.

«Рост объемов закупок и увеличение числа МСП-поставщиков подтверждают, что малые предприятия становятся надежными партнерами для государства. Мы видим высокий потенциал наших предприятий и будем дальше поддерживать их выход на этот гарантированный рынок сбыта», - отметил Павел Финк.

 

Фото:  Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
656
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
427
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
454
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
393
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1071
Весь список