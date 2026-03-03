Самарская область - в ТОП-10 регионов России по росту объемов госзакупок у малого бизнеса

О результатах закупок в 2025 году сообщила Корпорация МСП.



Госкомпании закупили у предприятий МСП Самарской области товары и услуги на 151 млрд рублей.



Самарская область вошла в число регионов-лидеров страны по приросту объема заключенных договоров - по сравнению с 2024 годом он составил 18,8 млрд рублей.



Увеличилось и число субъектов МСП, ставших поставщиками товаров и услуг в рамках 223-ФЗ. В 2025 году договоры с госкомпаниями заключили 4,7 тыс. предприятий региона, что на 4% больше, чем годом ранее.



«Рост объемов закупок и увеличение числа МСП-поставщиков подтверждают, что малые предприятия становятся надежными партнерами для государства. Мы видим высокий потенциал наших предприятий и будем дальше поддерживать их выход на этот гарантированный рынок сбыта», - отметил Павел Финк.

Фото: Минэкономразвития Самарской области