В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион

Святая вода может испортиться, вопреки распространенному мнению о ее вечной сохранности. Об этом 18 января заявил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Самарской области священник Максим Портнов.
Священник рассказал о сроке годности святой воды
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
17 и 18 января в Самаре в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» проходят чемпионат и первенство области по панкратиону памяти Героя России Виталия Шаповалова.

В мероприятии принимают участие 370 спортсменов со всей области. Участников приветствовал первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

По итогам соревнований формируется сборная области по панкратиону для участия в первенстве и чемпионате Приволжского федерального округа.

Мероприятие посвящено памяти разведчика-снайпера Виталия Шаповалова (позывной «Дед»). Он отдал службе Родине более 30 лет, участвовал в боевых операциях в Чечне и Сирии, с первого дня был на передовой СВО и воспитал целое поколение снайперов. Для молодых ребят он является примером патриотизма и любви к Родине.

Панкратион - дисциплина спортивной борьбы, где кроме техник борьбы в стойке и партере применяется ударная техника. Она получила название в честь дисциплины античных Олимпийских игр. В Самарской области панкратионом занимаются более 1000 человек. Руководит направлением вице-президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, ветеран СВО Рамис Терегулов.

 

Фото:  Максим Калинкин/ минспорта СО

Теги: Мероприятия Самара

