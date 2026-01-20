О крепкой семье, о связи поколений и о проектной работе в «Единой России» рассказала сенатор Марина Сидухина

Сенатор Марина Сидухина, заместитель Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Крепкая семья» рассказала о проектной деятельности в интервью в Центре управления регионом Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Ведущая Екатерина Сидорова: Добрый день! Мы в прямом эфире из Центра управления регионом. Сегодня у нас в гостях сенатор Российской Федерации, координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина. Марина Геннадьевна, с праздником Крещения!

Марина Сидухина: Добрый день! И вас также поздравляю со светлым праздником, а вместе с вами — всех жителей Самарской губернии.

ЕС: Сегодня мы поговорим о вечных ценностях: о крепкой семье, о связи поколений и о мерах поддержки, которые делают наше будущее светлее. Зрители могут задавать вопросы в комментариях — постараемся ответить.

Марина Геннадьевна, начнем с личного. Ваш путь — от врача районной больницы до сенатора РФ. Какой опыт вам особенно пригодился?

МС: Мой принцип, который знают коллеги и избиратели, — это порядочность и профессионализм. Эти два постулата я всегда ставлю во главу угла, и они же стали основой моей работы — и в медицине, и в Самарской губернской думе, и теперь в Совете Федерации.

ЕС: Вы курируете проектную деятельность в регионе. Как бы вы объяснили, что такое партийный проект и зачем он нужен?

МС: Партийные проекты — это системная работа, которая не существует отдельно от задач правительства или национальных проектов. Они созвучны с целями, которые ставит президент России Владимир Путин. Например, «Крепкая семья» — это не только о семейных ценностях, но и о демографии, о поддержке молодых семей, об исторической памяти. Все 22 проекта взаимосвязаны и работают на одну цель — благополучие людей.

ЕС: Самарская область признана одним из лидеров по реализации проекта «Крепкая семья». Расскажите, какая работа ведётся?

МС: За результатами стоит большая командная работа. В общественный совет проекта входят представители многодетных и студенческих семей, эксперты, общественники. Именно их предложения легли в основу многих мер поддержки. Например, статус многодетной семьи теперь единый для всей России. У нас в области такой статус есть даже в случаях, когда в семье есть приёмные дети. Также мы ввели компенсации за непредоставление места в детском саду, семейный капитал в 100 тысяч рублей на третьего и последующих детей. Многие из этих мер теперь тиражируются в других регионах.

ЕС: Давайте поговорим о проекте «Историческая память». Почему такие акции, как «Диктант Победы» и автопробег Самара–Москва, вызывают массовый отклик?

МС: Это наш генетический код. Патриотизм не навязывается — он идёт изнутри. Особенно сейчас, во время специальной военной операции, молодёжь проявляет огромный интерес к истории. «Диктант Победы» родился в Самарской области, и сегодня он — лишь часть большой работы: благоустройство воинских захоронений, «Парта героя», школьные музеи. Мы также снимаем фильмы о героях войны и участникахВОВ, чтобы сохранить эту память.

ЕС: Как Вы считаете, какие партпроекты будут наиболее востребованы в будущем?

МС: Каждый проект отвечает на запрос времени. «Зелёная экономика» и «Цифровая Россия» стали актуальны не так давно, но сегодня без них нельзя. Главное — не отставать от жизни.

ЕС: Марина Геннадьевна, какой совет вы бы дали себе молодой и нынешним молодым?

МС: Я бы спросила себя: всё ли сделала, чтобы помочь людям? Мой главный принцип — делать своё дело на 100% и быть уверенной в выбранном пути. Если ты на своём месте, то даже трудности даются легко, потому что душа живёт в этом деле.

ЕС: Спасибо вам за беседу и за вашу работу! Будем продолжать помогать людям вместе.

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"