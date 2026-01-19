Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
В России третья часть культовой саги «Аватар» Джеймса Кэмерона вышла в прокат 15 января. 
В «России Православной» предложили запретить показ пиратских копий «Аватара»
Температура воздуха 20 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -5, -7°С. Местами гололедица.
20 января в регионе небольшой снег, до -9°С
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Представители Полины Лурье получили ключи от бывшей квартиры Ларисы Долиной
Представители Полины Лурье получили ключи от бывшей квартиры Ларисы Долиной
19 января мужчина во время рыбалки на Волге получил травму ноги. Самостоятельно добраться до берега он не смог.
Спасатели доставили на берег мужчину, повредившего ногу во время рыбалки на Волге около острова Фестивальный
С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев.
По участку улицы Мичурина в Самаре ограничат движение транспорта
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.
За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков

91
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.

Сегодня, 19 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание Правительства Самарской области. На нем обсудили вопросы долевого строительства в регионе.

С докладом выступил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Глава минстроя отметил, что по итогам 2025 года на территории региона введено в эксплуатацию 1,668 млн. кв. м. жилья из них 55 МКД, что составляет 100,7% от планового показателя. Целевые показатели национального проекта «Инфраструктура для жизни» по вводу жилья в эксплуатацию на территории Самарской областидостигнуты. Плановый показатель по вводу жилья в эксплуатацию на 2025 год составлял 1,656 млн. кв. м.

«Достигнутый результат стал возможен благодаря слаженной работе органов государственной власти, государственной инспекции строительного надзора Самарской области, ресурсоснабжающих организации, прокуратуры Самарской области», — сказал Александр Фомин.

Однако есть и низкие показатели выполнения плана по вводу жилья в четырех муниципальных образованиях: Борский – 31%, Челно-Вершинский– 31%, Шенталинский – 32%, Хворостянский – 53%.

«Все четыре муниципальных образования включены в перечень опорных населенных пунктов, где мы должны улучшить качество жизни в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Поручаю разработать к сентябрю дополнительную программу развития жилищного строительства и создания новых рабочих мест в отдаленных населенных пунктах», — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.​

План ввода жилья на 2026 год в Самарской области составляет 1,690 млн. кв. м. Необходимо отметить, что с 2026 года установлен показатель ввода нежилой недвижимости. Плановое значение вышеуказанного показателя составляет 500 тыс. кв.м. нежилых объектов.

На совещании особое внимание уделили проблемным вопросам долевого строительства. Александр Фомин доложил о проводимой работе по предбанкротным объектам, находящимся в зоне риска, а также о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков и завершению строительства проблемных объектов долевого строительства.

Подробно были рассмотрены конкретные объекты и обозначены сроки ввода их в эксплуатацию.

Например, Фондом развития территорий не подписано одно из трех соглашений по распределению жилых помещении в доме по адресу: г. Самара, 18 километр Московского шоссе, д. 7А (ООО СК «На Московском). Глава региона поставил задачу оперативно провести все мероприятия по организации передачи квартир участникам долевого строительства и вручить им ключи до 30 октября текущего года.

Добавим, что с 1 января 2026 года Постановлением Правительства РФ от 30.12.2025 № 2227 отменяется мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи жилья. Это значит, что дольщики смогут получить неустойку, если застройщик задержал ввод дома в эксплуатацию. Однако для застройщиков предоставляется отсрочка по выплате накопленных за период моратория обязательств до конца 2026 года.

В завершение обсудили организацию работы по осуществлению нового вида контроля за деятельностью ИЖС и планы по цифровизацииконтроля долевого строительства на территории Самарской области.

Здесь в целях всестороннего контроля за долевым строительство необходимо: подключение камер видеонаблюдения строительных площадок к единой системе наблюдения «Безопасный регион» и комплексное внедрение ТIM и цифровых двойников.​

«Нам необходим постоянный мониторинг хода работ на объектах строительства. В связи с этим поручаю Министерству цифрового развития и связи совместно с министерством строительства организовать работу с подрядными организациями по обеспечению видеонаблюдения на объектах строительства. До сих пор не по всем объектам такой объективный контроль ведется. До 1 июля все объекты должны быть им охвачены», — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026, 18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Политика
199
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026, 23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
Пусть святая вода принесет в ваши дома мир и согласие. Крепкого вам здоровья, счастья, душевного спокойствия и благополучия! Общество
391
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026, 19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа. Политика
692
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
43
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
240
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
243
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
234
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
236
Весь список