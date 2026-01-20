Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием

Если у вас возникают вопросы по мерам социальной поддержки семьям с детьми — обращайтесь к Уполномоченному по правам человека в Самарской области

29 января Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан.

В приеме также примут участие представители регионального министерства социально-демографической и семейной политики и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области.

☎️ Предварительная запись по телефону: 8(846)337-29-03

Прием пройдет по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20.