Главные новости:
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
"Самарский КВН":  на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд
Выпавший снег имеет сложный состав, далекий от норм, применимых к питьевой воде, особенно в городах и промышленных зонах.
Химик рассказал, почему опасно есть выпавший снег
В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Юрий Горяинов обсудили задачи по развитию района в 2026 году.
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Красноярского района планы развития муниципалитета
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С.
21 января в регионе небольшой снег, до -12°С
По итогам проверки полицейскими выявлены 5 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.
В Самаре полицейские провели мероприятия по пресечению правонарушений миграционного законодательства
За 2025 год в Сызранском ЛО зарегистрировано 669 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 2025 год
Сегодня, 20 января, поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 111 километре + 200 метров автодороги Самара – Бугуруслан в Кинель - Черкасском районе.
В Кинель-Черкасском районе произошло попутное столкновение двух автомобилей: КАМАЗ и Shacman
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием

173
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием

Если у вас возникают вопросы по мерам социальной поддержки семьям с детьми — обращайтесь к Уполномоченному по правам человека в Самарской области

29 января Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан.

В приеме также примут участие представители регионального министерства социально-демографической и семейной политики и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области.

☎️ Предварительная запись по телефону: 8(846)337-29-03
Прием пройдет по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20.

