Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!

21 января в 13.00 - Бурый медведь
28 января в 13.00 - Амурский тигр
Зоологи из разных отделов будут рассказывать гостям об обитателях Самарского зоопарка и биологических особенностях каждого вида. О том, как животные живут в дикой природе и какой распорядок дня у них в зоопарке. Что любят есть наши питомцы и во что любят играть?!
На каждом мероприятии ребят ждёт интересный мастер-класс на котором нужно будет слепить, склеить или нарисовать героя тематического дня.
В мероприятии могут участвовать как школьники, так и малыши вместе с родителями!
Участие по входным билетам в зоопарк.
ул. Ново-Садовая, 146
200 -400 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)
с 13.00 до 13.40
926-11-27
0+