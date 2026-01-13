Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!

21 января в 13.00 - Бурый медведь

28 января в 13.00 - Амурский тигр

Зоологи из разных отделов будут рассказывать гостям об обитателях Самарского зоопарка и биологических особенностях каждого вида. О том, как животные живут в дикой природе и какой распорядок дня у них в зоопарке. Что любят есть наши питомцы и во что любят играть?!

На каждом мероприятии ребят ждёт интересный мастер-класс на котором нужно будет слепить, склеить или нарисовать героя тематического дня.

В мероприятии могут участвовать как школьники, так и малыши вместе с родителями!

Участие по входным билетам в зоопарк.

ул. Ново-Садовая, 146

200 -400 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)

с 13.00 до 13.40

926-11-27

0+