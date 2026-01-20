Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди команд 2009-2010 годов рождения на первом месте команда «Волга» из Сызрани.
Определились победители регионального этапа «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе
В течение трёх часов 20 января подача тепла и горячей воды в дома будет восстановлена в обычном режиме.
«Т Плюс» досрочно завершили сварочные работы на теплосети на улице Ташкентской
Microsoft опубликовала рейтинг стран, в котором описывается уровень внедрения ИИ за 2025 год.
Россия оказалась 119-й в мире по внедрению ИИ, а нейросети используют всего 8% работающих
Марина Сидухина, зам. Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в интервью в ЦУР рассказала о проектной деятельности.
О крепкой семье, о связи поколений и о проектной работе в «Единой России» рассказала сенатор Марина Сидухина
Спасательная операция 18 января длилась 6 часов, и в 3 часа ночи работы были закончены.
Самарские спасатели 6 часов доставали мужчину, застрявшего в Серноводской пещере
СамГМУ и ДВГАФК будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.
СамГМУ и ДВГАФК будут совместно работать над развитием инноваций
В 2026 году в 44-й раз состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта и вовлечения широких масс населения в систематические занятия физической культурой и спортом.
14 февраля в губернии пройдет лыжная гонка «Лыжня России»
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Самарские спасатели 6 часов доставали мужчину, застрявшего в Серноводской пещере

152
Спасательная операция 18 января длилась 6 часов, и в 3 часа ночи работы были закончены.

18 января в 19:00 диспетчеру поисково-спасательной службы поступил вызов, что в Серноводской пещере Сергиевского района застрял мужчина. Спасатели поисково-спасательного отряда Самарской области со спец.оборудованием выехали на место происшествия.

Прибыв на место и оценив обстановку, спасатели приступили к извлечению мужчины. Работу осложняла труднодоступность места, где находился пострадавший.

Спасатели пришли к решению отбойным молотком и перфоратором расширить проход для доступа к пострадавшему, после чего с помощью альпинистского снаряжения и подложной доски извлекли пострадавшего из узости и вывели из пещеры.

Спасательная операция длилась 6 часов, и в 3 часа ночи работы были закончены. В медицинской помощи пострадавший не нуждался, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

Теги: Самара

