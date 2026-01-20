Самарские спасатели 6 часов доставали мужчину, застрявшего в Серноводской пещере

18 января в 19:00 диспетчеру поисково-спасательной службы поступил вызов, что в Серноводской пещере Сергиевского района застрял мужчина. Спасатели поисково-спасательного отряда Самарской области со спец.оборудованием выехали на место происшествия.

Прибыв на место и оценив обстановку, спасатели приступили к извлечению мужчины. Работу осложняла труднодоступность места, где находился пострадавший.

Спасатели пришли к решению отбойным молотком и перфоратором расширить проход для доступа к пострадавшему, после чего с помощью альпинистского снаряжения и подложной доски извлекли пострадавшего из узости и вывели из пещеры.

Спасательная операция длилась 6 часов, и в 3 часа ночи работы были закончены. В медицинской помощи пострадавший не нуждался, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО