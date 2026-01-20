На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова

Сегодня на оперативном совещании начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил личному составу руководителя отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области подполковника внутренней службы Ирину Тарпанову.

Ирина Александровна начинала службу в 2002 году в должности инспектора по пропаганде ОБДПС ГИБДД УВД г. Самары. За 21 год прошла путь от инспектора до начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения. С декабре 2023 года проходила службу в должности заместителя начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области.