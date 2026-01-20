В поселке Пригорки Исаклинского района завершено строительство современного ФАПа

Благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в поселке Пригорки Исаклинского района завершено строительство современного модульного здания фельдшерско-акушерского пункта.

Теперь получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и вакцинацию рядом с домом смогут порядка 100 местных жителей.

«После поставки оборудования и процедуры лицензирования медпункт сможет начать полноценную работу. В новом пункте будет работать фельдшер. Кроме того, по графику будут организованы консультации узких специалистов», – рассказал исполняющий обязанности главного врача Исаклинской центральной районной больницы Сергей Наумов.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе будет возведено 22 ФАПа, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО