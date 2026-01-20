Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
Движение Первых 17 января приняло масштабное участие в праздновании Дня артиста — новой памятной дате, которую Россия в 2026 году отметила впервые, в день рождения Константина Станиславского.
Движение Первых присоединилось к первому в истории Дню артиста
Получать необходимую медпомощь в поселке Пригорки Исаклинского района смогут порядка 100 местных жителей.
В поселке Пригорки Исаклинского района завершено строительство современного ФАПа
С 20 января 2026 года выезд детей до 14 лет  по свидетельству о рождении не допускается в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
С 20 января 2026 года дети до 14 лет для выезда из РФ должны будут иметь при себе загранпаспорт
По итогам 2025 года регион не только выполнил, но и существенно перевыполнил установленные плановые значения федерального проекта «Производительность труда».
В регионе подведены итоги реализации федерального проекта «Производительность труда»
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
"Самарский КВН":  на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.76
-0.07
EUR 90.16
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В поселке Пригорки Исаклинского района завершено строительство современного ФАПа

59
Получать необходимую медпомощь в поселке Пригорки Исаклинского района смогут порядка 100 местных жителей.

Благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в поселке Пригорки Исаклинского района завершено строительство современного модульного здания фельдшерско-акушерского пункта.

Теперь получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и вакцинацию рядом с домом смогут порядка 100 местных жителей.

«После поставки оборудования и процедуры лицензирования медпункт сможет начать полноценную работу. В новом пункте будет работать фельдшер. Кроме того, по графику будут организованы консультации узких специалистов», – рассказал исполняющий обязанности главного врача Исаклинской центральной районной больницы Сергей Наумов.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе будет возведено 22 ФАПа, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов
20 января 2026, 14:38
В Тольятти 15 врачей, переехавших на работу из других регионов, получили 1 млн рублей
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов Здравоохранение
174
В 2025 году при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества» супруги Башмаковы поступили в Самарский государственный экономический университет.
19 января 2026, 15:49
«Сердце воина»: ветеран СВО из Отрадного учится на психолога, чтобы помогать другим
В 2025 году при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества» супруги Башмаковы поступили в Самарский государственный экономический университет. Общество
428
Зная свою приблизительную норму калорий с учётом возраста, пола, веса и активности, можно создать дефицит калорий для снижения веса или его поддержания.
19 января 2026, 15:29
Самарский медик рассказала, как подсчет калорий формирует здоровые привычки
Зная свою приблизительную норму калорий с учётом возраста, пола, веса и активности, можно создать дефицит калорий для снижения веса или его поддержания. Здравоохранение
477
Здравоохранение
СамГМУ и ДВГАФК будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.
20 января 2026  17:49
СамГМУ и ДВГАФК будут совместно работать над развитием инноваций
5
Получать необходимую медпомощь в поселке Пригорки Исаклинского района смогут порядка 100 местных жителей.
20 января 2026  16:58
В поселке Пригорки Исаклинского района завершено строительство современного ФАПа
59
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов
20 января 2026  14:38
В Тольятти 15 врачей, переехавших на работу из других регионов, получили 1 млн рублей
183
Названо допустимое количество чашек чая в день
20 января 2026  12:19
Названо допустимое количество чашек чая в день
196
Зная свою приблизительную норму калорий с учётом возраста, пола, веса и активности, можно создать дефицит калорий для снижения веса или его поддержания.
19 января 2026  15:29
Самарский медик рассказала, как подсчет калорий формирует здоровые привычки
479
С момента ввода в эксплуатацию нового оборудования было обследовано около 3 тысяч пациентов, более 1,5 тысячи из которых - на рентген-аппарате.
19 января 2026  15:12
В Тольяттинской поликлинике №3 установлено современное рентген-оборудование
467
Кроме того, в этом году больница получила 2 легковых автомобиля «Лада Гранта».
19 января 2026  14:59
Автопарк Нефтегорской ЦРБ пополнили два новых автомобиля на базе «ГАЗ Соболь»   
472
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
18 января 2026  10:05
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
607
О симптомах холодовой аллергии рассказала врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова.
17 января 2026  15:29
Аллергия на холод: самарский врач-дерматовенеролог рассказала как распознать симптомы
925
4, 5 и 10 января специалисты службы крови обзванивали и приглашали доноров на сдачу тромбоцитов.
16 января 2026  21:05
Специалисты службы крови региона и доноры помогают пациентам в будни и праздничные дни
920
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15872
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
189
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
195
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
20 января 2026  12:26
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
245
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
488
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1248
Весь список