14 февраля в губернии пройдет лыжная гонка «Лыжня России»

В 2026 году в 44-й раз состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта и вовлечения широких масс населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Это отвечает целям государственной программы «Спорт России», которая инициирована Президентом страны Владимиром Путиным.

В Самарской области старты в рамках «Лыжни России» пройдут в субботу, 14 февраля. Подать предварительную заявку на участие можно на портале Госуслуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600563/1/form?eventsNumber=4573.

Центральный старт в Самарской области пройдет на трассах лыжной базы спортивной школы «Чайка». В программе мероприятия дистанции для подготовленных лыжников: 5 км для юношей и девушек, 10 км для мужчин и женщин и массовый старт на 3 км для всех желающих вне зависимости от уровня физической подготовки. На массовый старт допускаются участники 2018 года рождения и старше.

Предварительная программа соревнований:

10:20 Юноши 2008-2014 г.р., 5 км

10:35 Девушки 2008-2014 г.р., 5 км

10:50 Мужчины 2007 г.р. и старше, 10 км

11:00 Женщины 2007 г.р. и старше, 10 км

11:40 Церемония открытия

11:50 Церемония награждения

12:00 Массовый старт 2018 г.р. и старше, 3 км

13:00 Закрытие мероприятия.

Выдача стартовых номеров будет проходить с 9 февраля по 13 февраля с 12 до 20 часов и 14 февраля с 08:30 в корпусе лыжной базы спортивной школы «Чайка». Для регистрации на гонку и получения стартового номера понадобятся паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и медицинский допуск. Участие в соревнованиях бесплатное.

- Самарская область наряду со всей страной 14 февраля будет проводить традиционную массовую гонку «Лыжня России». Центральный старт как всегда пройдет на «Чайке» – объекте, который мы обновили в рамках национальных проектов, реализуемых по решению президента Владимира Владимировича Путина. Как и по всей стране, у нас в программе определены спортивные дистанции – 5 и 10 километров, а также массовая гонка для всех желающих, - рассказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Массовые лыжные гонки в этот день также состоятся в Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Сызрани, Тольятти, Безенчукском, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Красноармейском, Нефтегорском, Пестравском и Похвистневском районах.

