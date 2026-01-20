Я нашел ошибку
Среди команд 2009-2010 годов рождения на первом месте команда «Волга» из Сызрани.
Определились победители регионального этапа «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе
В течение трёх часов 20 января подача тепла и горячей воды в дома будет восстановлена в обычном режиме.
«Т Плюс» досрочно завершили сварочные работы на теплосети на улице Ташкентской
Microsoft опубликовала рейтинг стран, в котором описывается уровень внедрения ИИ за 2025 год.
Россия оказалась 119-й в мире по внедрению ИИ, а нейросети используют всего 8% работающих
Марина Сидухина, зам. Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в интервью в ЦУР рассказала о проектной деятельности.
О крепкой семье, о связи поколений и о проектной работе в «Единой России» рассказала сенатор Марина Сидухина
Спасательная операция 18 января длилась 6 часов, и в 3 часа ночи работы были закончены.
Самарские спасатели 6 часов доставали мужчину, застрявшего в Серноводской пещере
СамГМУ и ДВГАФК будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.
СамГМУ и ДВГАФК будут совместно работать над развитием инноваций
В 2026 году в 44-й раз состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта и вовлечения широких масс населения в систематические занятия физической культурой и спортом.
14 февраля в губернии пройдет лыжная гонка «Лыжня России»
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
14 февраля в губернии пройдет лыжная гонка «Лыжня России»

В 2026 году в 44-й раз состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта и вовлечения широких масс населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

В 2026 году в 44-й раз состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта и вовлечения широких масс населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Это отвечает целям государственной программы «Спорт России», которая инициирована Президентом страны Владимиром Путиным.

В Самарской области старты в рамках «Лыжни России» пройдут в субботу, 14 февраля. Подать предварительную заявку на участие можно на портале Госуслуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600563/1/form?eventsNumber=4573.

Центральный старт в Самарской области пройдет на трассах лыжной базы спортивной школы «Чайка». В программе мероприятия дистанции для подготовленных лыжников: 5 км для юношей и девушек, 10 км для мужчин и женщин и массовый старт на 3 км для всех желающих вне зависимости от уровня физической подготовки. На массовый старт допускаются участники 2018 года рождения и старше.

Предварительная программа соревнований:
10:20 Юноши 2008-2014 г.р., 5 км
10:35 Девушки 2008-2014 г.р., 5 км
10:50 Мужчины 2007 г.р. и старше, 10 км
11:00 Женщины 2007 г.р. и старше, 10 км
11:40 Церемония открытия
11:50 Церемония награждения
12:00 Массовый старт 2018 г.р. и старше, 3 км
13:00 Закрытие мероприятия.

Выдача стартовых номеров будет проходить с 9 февраля по 13 февраля с 12 до 20 часов и 14 февраля с 08:30 в корпусе лыжной базы спортивной школы «Чайка». Для регистрации на гонку и получения стартового номера понадобятся паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и медицинский допуск. Участие в соревнованиях бесплатное.

- Самарская область наряду со всей страной 14 февраля будет проводить традиционную массовую гонку «Лыжня России». Центральный старт как всегда пройдет на «Чайке» – объекте, который мы обновили в рамках национальных проектов, реализуемых по решению президента Владимира Владимировича Путина. Как и по всей стране, у нас в программе определены спортивные дистанции – 5 и 10 километров, а также массовая гонка для всех желающих, - рассказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Массовые лыжные гонки в этот день также состоятся в Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Сызрани, Тольятти, Безенчукском, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Красноармейском, Нефтегорском, Пестравском и Похвистневском районах.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

