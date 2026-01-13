В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»

Я нашел ошибку
16 января (пятница) в 18.30 пройдет кураторская экскурсия (6+) по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+). Ее проведет старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров.
Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась «Заварка». Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также примерят на себя роль жителя доходного дома, прочитав советы в дореволюционных журналах.
«Мы поговорим о том, как место формирует нас, и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, – объясняют организаторы. – Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как район вокруг «Заварки» превратился из окраины дореволюционной Самары в культурный центр города».
Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов – Анастасии АльбокриновойСергея и Ивана КлючниковыхПолины УваровойСофии Светашовой.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cTdT3K

В воскресенье, 18 января, в 14.00 историк, старший научный сотрудник «Заварки» Анастасия Волынкина проведет медиаторский тур (16+) по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+).
Медиаторский тур – это формат посещения выставки, во время которого участники беседуют об искусстве и кураторских концепциях с медиатором, делятся личным мнением, предлагают собственные интерпретации произведений искусства и дискутируют об увиденном.
Проект «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» посвящен истории дома, в котором разместилась «Заварка». В основной части экспозиции собраны подробности о судьбе дома Маштакова, а также воспоминания бывших жителей и гостей этого здания. На встрече посетители обсудят эти эмоции и переживания, а также способы, с помощью которых можно сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. Кроме того, гости проанализируют работы современных художников, которые представлены на выставке, и поразмышляют о задумке кураторов. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cxv4Cp

