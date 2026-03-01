СОУНБ даёт возможность заявить о себе новому поколению талантливых прозаиков

Самарская областная научная библиотека предлагает возможность заявить о себе новому поколению талантливых прозаиков! 28 февраля стартовал приём заявок на участие в Международном конкурсе молодых литераторов и публицистов «Перо современности». Лучшие тексты начинающих авторов будут напечатаны в литературном сборнике. (12+)



«Перо современности» является продолжением конкурса «Сестра таланта», открывшего дорогу в мир литературного творчества тысячам россиян и русскоязычных граждан зарубежных стран. Как и свой предшественник, новый конкурс призван раскрывать дарования юных и молодых авторов в возрасте от 12 до 35 лет и делать их творчество более заметным как для профессиональных критиков, так и для широкой читательской аудитории. Заявки на конкурс принимаются не только от литераторов, но также и от публицистов. Всего в рамках проекта предусмотрены три возрастных категории (12–17, 18–24 и 25–35 лет) и две большие номинации:



«Короткий рассказ»

Подноминации: «Семейно-духовные ценности» (семейные коллективные работы от двух человек и более без ограничений по возрасту) и «Выбор Центра чтения».



«Классика жанра» (публицистические работы, посвящённые классической отечественной литературе XIX–XX веков).



Правила участия в конкурсе простые. Русскоязычные литераторы и эссеисты из разных уголков земного шара могут прислать свои произведения на свободную тему в рамках заданных конкурсом направлений. Принимаются ранее нигде не опубликованные сочинения объёмом не более 5 тысяч символов (включая пробелы). Заявки и конкурсные работы необходимо отправить с 28 февраля по 28 июля включительно по адресу электронной почты: pero.sovremennosti@mail.ru, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ