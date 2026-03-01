Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам с 1 марта станет легче оплачивать услуги ЖКХ
Россиянам с 1 марта станет легче оплачивать услуги ЖКХ
28 февраля стартовал приём заявок на участие в Международном конкурсе молодых литераторов и публицистов «Перо современности».
СОУНБ даёт возможность заявить о себе новому поколению талантливых прозаиков
20 февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш. Вернуться в деревню они должны были 24 числа, но перестали выходить на связь.
В Пермском крае нашли трех из пяти пропавших туристов, двое из них погибли
В 2026 году базовый набор содержания кошки обойдется от 1 250 рублей, премиальный — от 5 000 рублей
В 2026 году базовый набор содержания кошки обойдется от 1 250 рублей, премиальный — от 5 000 рублей
70 000 рублей в среднем жители Самары готовы потратить на горнолыжный отдых
70 000 рублей в среднем жители Самары готовы потратить на горнолыжный отдых
До 8 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке
До 8 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке
Женщина пострадала в крупном ДТП с 4 авто на М-5 в Самарской области
Женщина пострадала в крупном ДТП с 4 авто на М-5 в Самарской области
У пьяных водителей смогут отбирать машины
У пьяных водителей смогут отбирать машины
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СОУНБ даёт возможность заявить о себе новому поколению талантливых прозаиков

122
28 февраля стартовал приём заявок на участие в Международном конкурсе молодых литераторов и публицистов «Перо современности».

Самарская областная научная библиотека предлагает возможность заявить о себе новому поколению талантливых прозаиков! 28 февраля стартовал приём заявок на участие в Международном конкурсе молодых литераторов и публицистов «Перо современности». Лучшие тексты начинающих авторов будут напечатаны в литературном сборнике.  (12+)

«Перо современности» является продолжением конкурса «Сестра таланта», открывшего дорогу в мир литературного творчества тысячам россиян и русскоязычных граждан зарубежных стран. Как и свой предшественник, новый конкурс призван раскрывать дарования юных и молодых авторов в возрасте от 12 до 35 лет и делать их творчество более заметным как для профессиональных критиков, так и для широкой читательской аудитории. Заявки на конкурс принимаются не только от литераторов, но также и от публицистов. Всего в рамках проекта предусмотрены три возрастных категории (12–17, 18–24 и 25–35 лет) и две большие номинации:

«Короткий рассказ»
Подноминации: «Семейно-духовные ценности» (семейные коллективные работы от двух человек и более без ограничений по возрасту) и «Выбор Центра чтения».

 «Классика жанра» (публицистические работы, посвящённые классической отечественной литературе XIX–XX веков).

Правила участия в конкурсе простые. Русскоязычные литераторы и эссеисты из разных уголков земного шара могут прислать свои произведения на свободную тему в рамках заданных конкурсом направлений. Принимаются ранее нигде не опубликованные сочинения объёмом не более 5 тысяч символов (включая пробелы). Заявки и конкурсные работы необходимо отправить с 28 февраля по 28 июля включительно по адресу электронной почты: pero.sovremennosti@mail.ru, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:  пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ночью 28 февраля  и до утра 1 марта местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.
28 февраля 2026, 21:48
Всю ночь до утра в регионе будет ветренно
Ночью 28 февраля  и до утра 1 марта местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с. Общество
488
В Самаре завершился чемпионат по гиревому спорту, организованный региональным отделением общества "Динамо" для представителей правоохранительных органов и силовых структур.
28 февраля 2026, 21:20
Команда ГУ МЧС СО заняла 1 место на областном чемпионате по гиревому спорту
В Самаре завершился чемпионат по гиревому спорту, организованный региональным отделением общества "Динамо" для представителей правоохранительных органов... Общество
487
11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.
28 февраля 2026, 20:29
Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика из Самары
11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской... Общество
592
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
601
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
741
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1807
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
927
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5683
Весь список