Россиянам с 1 марта станет легче оплачивать услуги ЖКХ
28 февраля стартовал приём заявок на участие в Международном конкурсе молодых литераторов и публицистов «Перо современности».
СОУНБ даёт возможность заявить о себе новому поколению талантливых прозаиков
20 февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш. Вернуться в деревню они должны были 24 числа, но перестали выходить на связь.
В Пермском крае нашли трех из пяти пропавших туристов, двое из них погибли
В 2026 году базовый набор содержания кошки обойдется от 1 250 рублей, премиальный — от 5 000 рублей
70 000 рублей в среднем жители Самары готовы потратить на горнолыжный отдых
До 8 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке
Женщина пострадала в крупном ДТП с 4 авто на М-5 в Самарской области
У пьяных водителей смогут отбирать машины
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
182
Аналитики Авито Товаров и Авито Путешествий решили узнать, сколько среди жителей Самары любителей горнолыжного спорта, где они предпочитают отдыхать и сколько тратят на свое увлечение. Оказалось, что лыжи и сноуборды так или иначе привлекают большинство респондентов. Потратить на это развлечение опрошенные готовы в среднем 70 000 рублей на человека.

Сезоны и курорты

Две трети жителей Самары (62%) проявляют интерес к горнолыжному спорту. Из них каждый четвертый (24%) регулярно или время от времени катается на лыжах или сноуборде — в основном это молодежь 18-24 лет (30%). Еще 14% пока успели только попробовать покататься, а 27% хотели бы начать в этом или следующем сезоне.

Среди тех, кто активно катается, большинство привыкли делать это в пик сезона — в январе-феврале (61%). 14% больше нравится приезжать на склоны ближе к завершению сезона, в марте-апреле. Еще 14% обычно находят время только на новогодних праздниках, а 11% ориентируются не на сезон, а на свои возможности.

Среди курортов наибольшим спросом пользуются Красная Поляна и Роза хутор (55%). Затем следуют горы Кавказа — Эльбрус, Домбай и Архыз (17%). Еще 17% выбирают Алтайские склоны. 14% катаются в Подмосковье, к примеру, в Сорочанах или Целеево. 9% — на Урале и в Сибири, например, в Абзаково, Банном или Туимском. А 4% выбирают Шерегеш в Кемеровской области. На зарубежные курорты выезжают также 4% опрошенных — в основном это молодежь 18-24 лет (7%).

«Горнолыжный отдых в России давно вышел за рамки просто зимнего развлечения — сегодня это полноценный отпуск, который многие планируют заранее и закладывают под него бюджет. Основной спрос по-прежнему приходится на Красную Поляну и курорты Кавказа — здесь туристов привлекает развитая инфраструктура. Однако мы видим растущий интерес к Уралу, Сибири и Алтаю: путешественники хотят пробовать новые склоны и открывать для себя менее раскрученные направления», — прокомментировала Владислава Сакина, коммерческий директор технологической платформы «Авито Путешествия».

Траты и экипировка

Потратить на горнолыжный отдых, а именно — дорогу, проживание, питание и ски-пасс —   почти половина опрошенных (47%) готовы до 50 000 рублей в расчете на человека. Еще 28% обычно ориентируются на сумму от 50 000 до 100 000 рублей, 13% — от 100 000 до 150 000 рублей. Бюджет от 150 000 до 200 000 закладывают 8%, а больше этих сумм — 4%. Но в среднем это 70 000 рублей на человека.

Также для катания понадобится экипировка — одежда, защита, маски и прочий инвентарь. 21% опрошенных покупают что-то новое каждый год, и еще половина (51%) — раз в несколько сезонов. 35% закупаются всем необходимым в офлайн-магазинах спортивных товаров, а 33% — на сайтах и приложениях конкретных магазинов. . Еще 29% выбирают экипировку в торговых центрах, а 28% — на онлайн-площадках.

Примечательно, что каждый третий (37%) покупает товары для горнолыжного спорта в ресейле. Чаще всего «с рук» берут ботинки и крепления (41%), горнолыжные костюмы (38%), лыжи или сноуборды (31%). Также в ресейле покупают рюкзаки, сумки и чехлы (31%), шлемы и защиту (20%), маски и очки (10%).  

«Горнолыжный спорт традиционно относится к числу затратных видов активного отдыха — качественная экипировка требует вложений. Поэтому всё больше россиян присматриваются к ресейлу: на платформе можно найти лыжи, сноуборды и одежду в отличном состоянии на 30–40% дешевле рыночной цены. Кроме того, улучшая свои навыки, спортсмены часто совершенствуют и свой инвентарь — в таких случаях удобно продать предыдущую модель и приобрести более подходящую», — прокомментировал Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса «Спорт, хобби, товары для детей» в Авито.

В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
601
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
741
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
1807
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
927
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5683
