До 8 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке
Женщина пострадала в крупном ДТП с 4 авто на М-5 в Самарской области
У пьяных водителей смогут отбирать машины
Самарцы переходят на аренду: спрос на уборочную технику вырос на 74%
Самара выходит на зимние горки: продажи ледянок выросли на 75%, саней — на 48%
В Самарской области иностранец пытался откупиться от полиции
В Самарской области нашли пропавшего мальчика
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
122
Эксперты Авито Услуг проанализировали динамику спроса на аренду оборудования для клининга в период с января по февраль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В преддверии весны жители Самарской области все чаще предпочитают брать дорогостоящую технику в аренду: общий спрос на подобные услуги вырос на 74%.

По данным Авито Услуг, наиболее заметно вырос интерес к профессиональному подходу в уходе за вещами и интерьером — спрос на аренду оборудования для химчистки увеличился в 5,4 раза за год. Пользователи платформы все чаще выбирают экономичную альтернативу покупке аппаратов глубокой очистки, чтобы привести в порядок мягкую мебель, матрасы или ковры после зимы, не переплачивая за приобретение и отказываясь от хранения громоздких устройств.

В сегменте компактной техники кратно вырос интерес к аренде пароочистителей — спрос увеличился в 7,8 раза год к году. Это может быть связано с популярностью экологичной уборки без бытовой химии, а также подготовкой к сезонной чистке кухонь, ванных комнат и сантехники.

Жители Самарской области все чаще выбирают гибкие форматы аренды, чтобы оптимизировать расходы. Наиболее заметно вырос спрос на почасовую аренду — более чем в 4 раза. Посуточный формат также показывает рост (в 3,5 раза), позволяя провести генеральную уборку без спешки. Такой подход дает возможность платить только за фактическое время использования оборудования — например, после ремонта или при глубокой чистке кухни.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в начале 2026 года пользователи стремятся сделать процесс наведения порядка максимально эффективным и рациональным. Вместо покупки редко используемой техники жители Самарской области предпочитают арендовать ее на необходимый срок, экономя бюджет и пространство в доме.

В центре внимания
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
539
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
715
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1792
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
910
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5661
