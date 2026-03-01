Самарцы переходят на аренду: спрос на уборочную технику вырос на 74%

Эксперты Авито Услуг проанализировали динамику спроса на аренду оборудования для клининга в период с января по февраль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В преддверии весны жители Самарской области все чаще предпочитают брать дорогостоящую технику в аренду: общий спрос на подобные услуги вырос на 74%.

По данным Авито Услуг, наиболее заметно вырос интерес к профессиональному подходу в уходе за вещами и интерьером — спрос на аренду оборудования для химчистки увеличился в 5,4 раза за год. Пользователи платформы все чаще выбирают экономичную альтернативу покупке аппаратов глубокой очистки, чтобы привести в порядок мягкую мебель, матрасы или ковры после зимы, не переплачивая за приобретение и отказываясь от хранения громоздких устройств.

В сегменте компактной техники кратно вырос интерес к аренде пароочистителей — спрос увеличился в 7,8 раза год к году. Это может быть связано с популярностью экологичной уборки без бытовой химии, а также подготовкой к сезонной чистке кухонь, ванных комнат и сантехники.

Жители Самарской области все чаще выбирают гибкие форматы аренды, чтобы оптимизировать расходы. Наиболее заметно вырос спрос на почасовую аренду — более чем в 4 раза. Посуточный формат также показывает рост (в 3,5 раза), позволяя провести генеральную уборку без спешки. Такой подход дает возможность платить только за фактическое время использования оборудования — например, после ремонта или при глубокой чистке кухни.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в начале 2026 года пользователи стремятся сделать процесс наведения порядка максимально эффективным и рациональным. Вместо покупки редко используемой техники жители Самарской области предпочитают арендовать ее на необходимый срок, экономя бюджет и пространство в доме.