Главные новости:
До 8 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке
Женщина пострадала в крупном ДТП с 4 авто на М-5 в Самарской области
У пьяных водителей смогут отбирать машины
Самарцы переходят на аренду: спрос на уборочную технику вырос на 74%
Самара выходит на зимние горки: продажи ледянок выросли на 75%, саней — на 48%
В Самарской области иностранец пытался откупиться от полиции
В Самарской области нашли пропавшего мальчика
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
136
В феврале 2026 года по сравнению с ноябрем 2025 года в Самаре заметно выросли продажи сезонных товаров для зимнего отдыха. По данным Авито, жители города активнее готовились к снежному сезону и чаще покупали как новые вещи, так и товары с историей — для прогулок, катания и семейного досуга.

Ресейл: самые заметные категории
Среди товаров с историей наибольший рост показали ледянки — их продажи увеличились на 75%. Этот формат остается одним из самых простых и доступных способов провести время на зимних горках, поэтому такие покупки часто носят спонтанный характер.

Аксессуары для зимнего отдыха в ресейле прибавили 21%. Это говорит о том, что многие жители дополняли уже имеющийся инвентарь, обновляя отдельные элементы без необходимости покупать все заново.

Новые покупки: что обновляли чаще всего
Среди новых товаров особенно заметно выросли продажи саней на 48%. Они остаются одним из самых популярных вариантов активного зимнего отдыха, который чаще приобретают именно в новом состоянии.

Продажи новых аксессуаров продемонстрировали рост на 47%. Такие категории традиционно обновляют к началу сезона, особенно если речь идет о семейном досуге.

По данным Авито, структура продаж в Самаре показывает: жители города активно готовятся к зимним развлечениям, сочетая новые покупки с ресейлом и постепенно обновляя привычный инвентарь для отдыха на свежем воздухе.

В центре внимания
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
539
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
715
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1792
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
910
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5661
