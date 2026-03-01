Самара выходит на зимние горки: продажи ледянок выросли на 75%, саней — на 48%

В феврале 2026 года по сравнению с ноябрем 2025 года в Самаре заметно выросли продажи сезонных товаров для зимнего отдыха. По данным Авито, жители города активнее готовились к снежному сезону и чаще покупали как новые вещи, так и товары с историей — для прогулок, катания и семейного досуга.

Ресейл: самые заметные категории

Среди товаров с историей наибольший рост показали ледянки — их продажи увеличились на 75%. Этот формат остается одним из самых простых и доступных способов провести время на зимних горках, поэтому такие покупки часто носят спонтанный характер.

Аксессуары для зимнего отдыха в ресейле прибавили 21%. Это говорит о том, что многие жители дополняли уже имеющийся инвентарь, обновляя отдельные элементы без необходимости покупать все заново.

Новые покупки: что обновляли чаще всего

Среди новых товаров особенно заметно выросли продажи саней на 48%. Они остаются одним из самых популярных вариантов активного зимнего отдыха, который чаще приобретают именно в новом состоянии.

Продажи новых аксессуаров продемонстрировали рост на 47%. Такие категории традиционно обновляют к началу сезона, особенно если речь идет о семейном досуге.

По данным Авито, структура продаж в Самаре показывает: жители города активно готовятся к зимним развлечениям, сочетая новые покупки с ресейлом и постепенно обновляя привычный инвентарь для отдыха на свежем воздухе.