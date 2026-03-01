В Самарской области иностранец пытался откупиться от полиции

В феврале текущего года в дневное время сотрудники Госавтоинспекции для проверки остановили автомобиль Hyundai Solaris. В ходе административной процедуры полицейские обнаружили, что находящаяся в аренде машина, следовавшая из Тольятти в сторону Димитровграда, оснащена дополнительным оборудованием в нарушение действующих норм и правил эксплуатации транспорта, а именно в багажнике установлен газовый баллон.

Во время оформления административного материала в патрульном автомобиле 30-летний правонарушитель предложил полицейскому незаконное денежное вознаграждение за непривлечение к ответственности. Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил водителя об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако иностранный гражданин не прекратил свои коррупционные действия и положил денежные средства в подстаканник между передними сидениями патрульного автомобиля.

Полицейские задержали правонарушителя и передали сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия. Автомобиль с места задержания забрал собственник. Также госавтоинспекторы вынесли в отношении задержанного постановление о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 500 рублей за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.5 КоАП РФ.

По материалам, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, Отделом дознания О МВД России по Ставропольскому району в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.