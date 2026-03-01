До 8 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке

Тысячи российских граждан не могут вернуться в Россию из-за закрытия воздушного пространства над Ближним Востоком на фоне обострения ирано-израильского конфликта.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Временное закрытие неба над рядом стран Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, заблокировало возвращение туристов с курортов Азии и островов Индийского океана, пишет РТ.

«В текущий момент порядка 6—8 тыс. туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться в Россию», — говорится в сообщении.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что вынужденно отменяет на 1 марта все рейсы, связанные с Дубаем и Абу-Даби.