Россиянам с 1 марта станет легче оплачивать услуги ЖКХ
28 февраля стартовал приём заявок на участие в Международном конкурсе молодых литераторов и публицистов «Перо современности».
СОУНБ даёт возможность заявить о себе новому поколению талантливых прозаиков
20 февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш. Вернуться в деревню они должны были 24 числа, но перестали выходить на связь.
В Пермском крае нашли трех из пяти пропавших туристов, двое из них погибли
В 2026 году базовый набор содержания кошки обойдется от 1 250 рублей, премиальный — от 5 000 рублей
70 000 рублей в среднем жители Самары готовы потратить на горнолыжный отдых
До 8 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке
Женщина пострадала в крупном ДТП с 4 авто на М-5 в Самарской области
У пьяных водителей смогут отбирать машины
Тысячи российских граждан не могут вернуться в Россию из-за закрытия воздушного пространства над Ближним Востоком на фоне обострения ирано-израильского конфликта.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Временное закрытие неба над рядом стран Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, заблокировало возвращение туристов с курортов Азии и островов Индийского океана, пишет РТ.

«В текущий момент порядка 6—8 тыс. туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться в Россию», — говорится в сообщении.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что вынужденно отменяет на 1 марта все рейсы, связанные с Дубаем и Абу-Даби.

