До 8 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке
Женщина пострадала в крупном ДТП с 4 авто на М-5 в Самарской области
У пьяных водителей смогут отбирать машины
Самарцы переходят на аренду: спрос на уборочную технику вырос на 74%
Самара выходит на зимние горки: продажи ледянок выросли на 75%, саней — на 48%
В Самарской области иностранец пытался откупиться от полиции
В Самарской области нашли пропавшего мальчика
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
У пьяных водителей смогут отбирать машины

99
Третий кассационный суд общей юрисдикции создал важный прецедент: теперь у нетрезвых водителей могут конфисковать автомобиль независимо от их материального положения.

Поводом стало дело автомобилиста, который попался пьяным за рулем уже во второй раз (что перевело нарушение в разряд уголовного дела).

Цена «пьяной поездки» оказалась высокой:

240 часов обязательных работ.

Лишение прав на 2 года.

Конфискация Mercedes-Benz CLA 200 в полную собственность государства.

Суд постановил, что наличие или отсутствие денег, кредитов или иждивенцев больше не является препятствием для изъятия орудия преступления — то есть автомобиля, пишет Снова за рулём | Авто-разборка.

В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
539
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
715
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1792
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
910
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5661
