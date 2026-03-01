У пьяных водителей смогут отбирать машины

Третий кассационный суд общей юрисдикции создал важный прецедент: теперь у нетрезвых водителей могут конфисковать автомобиль независимо от их материального положения.
Поводом стало дело автомобилиста, который попался пьяным за рулем уже во второй раз (что перевело нарушение в разряд уголовного дела).
Цена «пьяной поездки» оказалась высокой:
240 часов обязательных работ.
Лишение прав на 2 года.
Конфискация Mercedes-Benz CLA 200 в полную собственность государства.
Суд постановил, что наличие или отсутствие денег, кредитов или иждивенцев больше не является препятствием для изъятия орудия преступления — то есть автомобиля, пишет Снова за рулём | Авто-разборка.