В 2026 году базовый набор содержания кошки обойдется от 1 250 рублей, премиальный — от 5 000 рублей

Ко дню кошек, который празднуется в России 1 марта, сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер посчитал, во сколько обойдется набор для содержания кошки — от обязательных товаров до более расширенного комплекта.

Базовый комплект включает самое необходимое: лоток (от 350 руб.), наполнитель 5 л (от 300 руб.), миску (от 150 руб.), упаковку сухого корма 800 г (от 350 руб.) или влажный корм (в среднем 30 руб. за пакетик), а также простую игрушку (от 100 руб.). Такой стартовый набор обходится примерно в 1 250–1 500 руб. без учета регулярного пополнения корма и наполнителя.

Средний комплект предполагает расширение набора за счет аксессуаров для ухода и досуга: когтеточка (от 500 руб.), переноска (от 1 000 руб.), когтерез (от 300 руб.), расческа (от 300 руб.), лакомства (от 120 руб.). В этом случае стартовые расходы составляют порядка 3 500–4 000 руб.

Расширенный (премиальный) комплект дополнительно включает поилку-фонтан (от 1 000 руб.), увеличенный запас специализированного корма и наполнителя, а также несколько игрушек и аксессуаров. В этом случае стартовый бюджет может превышать 5 000 руб.

Содержание кошки — это не только про расходы, но и про атмосферу дома, живое тепло и тихое мурчание по вечерам. А во сколько именно обойдётся это удовольствие, каждый решает сам.