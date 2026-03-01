Россиянам с 1 марта станет легче оплачивать услуги ЖКХ

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила в сфере ЖКХ. Они меняют порядок оплаты коммунальных услуг, требования к открытости работы управляющих компаний и правила обслуживания газового оборудования. Ожидается, что с началом весны россиянам станет легче оплачивать услуги ЖКХ.

Главное нововведение касается сроков оплаты коммунальных услуг. С 1 марта крайняя дата внесения платежей переносится с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчетным. Ранее этот срок мог различаться в зависимости от региона или условий договора управления, теперь же он становится единым для всех на федеральном уровне.

Одновременно сдвигается и дата выставления счетов: теперь квитанции должны направляться гражданам не позднее 5-го числа. Ранее они формировались, как правило, с 1-го числа. Важно отметить, что, хотя закон вступает в силу в марте, оплатить по новым срокам можно будет впервые только в апреле 2026 года, пишет Ура.ру.