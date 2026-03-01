«Крылья Советов» в Москве проиграли «Динамо» - 4:0

В первом матче года «Крылья Советов» в рамках 19-го тура Мир РПЛ встречались в Москве с «Динамо».

Хозяева поля открыли счет на 15 минуте встречи, отличился Константин Тюкавин – 1:0.

На 26 минуте Николя Нгамалё реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Романом Евгеньевым – 2:0.

На 34 минуте Антон Миранчук довел счет до 3:0.

На 72 минуте отличился Ярослав Гладышев – 4:0.

На 90 минуте матча Томас Галдамес получил второе предупреждение, и матч самарцы заканчивали в меньшинстве.

В составе нашей команды дебютировали вышедшие в стартовом составе Даниэль Фернандес и Джеффри Чинеду, а также вышедшие на замену после перерыва Кирилл Столбов и Артем Шуманский.

В следующем матче «Крылья» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Оренбург». Игра второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России состоится в среду, 4 марта, в 19:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".