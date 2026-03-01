Я нашел ошибку
В Московской области состоялись всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в дисциплине «сётокан».
Тольяттинка Виктория Макарова - победитель всероссийских соревнований по сётокан
В следующем матче 4 марта «Крылья» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Оренбург». 
«Крылья Советов» в Москве проиграли «Динамо» - 4:0
Россиянам с 1 марта станет легче оплачивать услуги ЖКХ
28 февраля стартовал приём заявок на участие в Международном конкурсе молодых литераторов и публицистов «Перо современности».
СОУНБ даёт возможность заявить о себе новому поколению талантливых прозаиков
20 февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш. Вернуться в деревню они должны были 24 числа, но перестали выходить на связь.
В Пермском крае нашли трех из пяти пропавших туристов, двое из них погибли
В 2026 году базовый набор содержания кошки обойдется от 1 250 рублей, премиальный — от 5 000 рублей
70 000 рублей в среднем жители Самары готовы потратить на горнолыжный отдых
До 8 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Крылья Советов» в Москве проиграли «Динамо» - 4:0

В следующем матче 4 марта «Крылья» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Оренбург». 

В первом матче года «Крылья Советов» в рамках 19-го тура Мир РПЛ встречались в Москве с «Динамо».

Хозяева поля открыли счет на 15 минуте встречи, отличился Константин Тюкавин – 1:0.

На 26 минуте Николя Нгамалё реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Романом Евгеньевым – 2:0.

На 34 минуте Антон Миранчук довел счет до 3:0.

На 72 минуте отличился Ярослав Гладышев – 4:0.

На 90 минуте матча Томас Галдамес получил второе предупреждение, и матч самарцы заканчивали в меньшинстве.

В составе нашей команды дебютировали вышедшие в стартовом составе Даниэль Фернандес и Джеффри Чинеду, а также вышедшие на замену после перерыва Кирилл Столбов и Артем Шуманский.

В следующем матче «Крылья» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Оренбург». Игра второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России состоится в среду, 4 марта, в 19:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

Новости по теме
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
17 февраля 2026, 20:18
«Крылья» в контрольном матче обыграли «Челябинск» - 3:2
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1). Спорт
877
«Крылья Советов» открывает продажу билетов на матчи 4, 8 и 22 марта.
12 февраля 2026, 20:00
Один билет – три матча: ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов
«Крылья Советов» открывает продажу билетов на матчи 4, 8 и 22 марта. Футбол в Самаре
815
Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня будет выступать за «Урал» на правах аренды до конца текущего сезона.
12 февраля 2026, 19:52
Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня арендован екатеринбургским «Уралом»
Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня будет выступать за «Урал» на правах аренды до конца текущего сезона. Спорт
712
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
638
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
763
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1817
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
934
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5697
Весь список