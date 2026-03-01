Тольяттинка Виктория Макарова - победитель всероссийских соревнований по сётокан

В Московской области состоялись всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в дисциплине «сётокан». Эти соревнования являются этапом отбора на чемпионат и первенство мира, которые будут проходить в сентябре на Маврикии.

Спортсменки сборной Самарской области, воспитанницы тольяттинской СШОР №8 «Союз» стали призерами соревнований.

Виктория Макарова завоевала три медали в разных дисциплинах - первое место в кумитэ среди юниорок 16-20 лет, второе место в паре с Элсуной Гасановой в командном кумитэ среди женщин, третье - в кумитэ среди женщин.

Тренер Виктории Макаровой и Элсуны Гасановой - Андрей Мазуров.

Фото: Самарский спорт