В Московской области состоялись всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в дисциплине «сётокан».
Тольяттинка Виктория Макарова - победитель всероссийских соревнований по сётокан
В следующем матче 4 марта «Крылья» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Оренбург». 
«Крылья Советов» в Москве проиграли «Динамо» - 4:0
Россиянам с 1 марта станет легче оплачивать услуги ЖКХ
28 февраля стартовал приём заявок на участие в Международном конкурсе молодых литераторов и публицистов «Перо современности».
СОУНБ даёт возможность заявить о себе новому поколению талантливых прозаиков
20 февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш. Вернуться в деревню они должны были 24 числа, но перестали выходить на связь.
В Пермском крае нашли трех из пяти пропавших туристов, двое из них погибли
В 2026 году базовый набор содержания кошки обойдется от 1 250 рублей, премиальный — от 5 000 рублей
70 000 рублей в среднем жители Самары готовы потратить на горнолыжный отдых
До 8 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Тольяттинка Виктория Макарова - победитель всероссийских соревнований по сётокан

68
В Московской области состоялись всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в дисциплине «сётокан».

В Московской области состоялись всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в дисциплине «сётокан». Эти соревнования являются этапом отбора на чемпионат и первенство мира, которые будут проходить в сентябре на Маврикии.

Спортсменки сборной Самарской области, воспитанницы тольяттинской СШОР №8 «Союз» стали призерами соревнований.

Виктория Макарова завоевала три медали в разных дисциплинах - первое место в кумитэ среди юниорок 16-20 лет, второе место в паре с Элсуной Гасановой в командном кумитэ среди женщин, третье - в кумитэ среди женщин.

Тренер Виктории Макаровой и Элсуны Гасановой - Андрей Мазуров.

 

Фото:  Самарский спорт 

Самара

