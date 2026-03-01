Я нашел ошибку
Главные новости:
1 марта в «МТЛ-Арене» прошел матч 28-го тура чемпионата России по волейболу в Суперлиге. 
ВК «Нова» одержала победу над командой «Газпром-Югра» - 3:0
Спасатели 1 марта обнаружили тела еще двух туристов, которые пропали в Прикамье. ГУ МЧС Пермского края сообщило, что поиски группы завершены.
Спасатели нашли тела еще двух пропавших в Прикамье туристов
Закон, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, которые встают на учет в реестр такси, вступил в силу с 1 марта; при этом все машины, внесенные в региональные реестры ранее, могут и дальше осуществлять перевозки.
В России 1 марта вступил в силу закон о локализации такси
Температура воздуха 2 марта в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
2 марта в регионе мокрый снег, до +3°С
В Московской области состоялись всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в дисциплине «сётокан».
Тольяттинка Виктория Макарова - победитель всероссийских соревнований по сётокан
В следующем матче 4 марта «Крылья» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Оренбург». 
«Крылья Советов» в Москве проиграли «Динамо» - 4:0
Россиянам с 1 марта станет легче оплачивать услуги ЖКХ
Россиянам с 1 марта станет легче оплачивать услуги ЖКХ
28 февраля стартовал приём заявок на участие в Международном конкурсе молодых литераторов и публицистов «Перо современности».
СОУНБ даёт возможность заявить о себе новому поколению талантливых прозаиков
Закон, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, которые встают на учет в реестр такси, вступил в силу с 1 марта; при этом все машины, внесенные в региональные реестры ранее, могут и дальше осуществлять перевозки.

Закон, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, которые встают на учет в реестр такси, вступил в силу с сегодняшнего дня; при этом все машины, внесенные в региональные реестры ранее, могут и дальше осуществлять перевозки, передает РИА Новости

Теперь для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона, был опубликован Минпромторгом России 1 октября прошлого года. В него вошли 22 модели: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; УАЗ "Патриот" и "Хантер"; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; "Москвич" 3, 3е, 6, 8.

Министерство позднее уточняло, что список в дальнейшем будет пополняться, и в него войдут модели Haval и Tenet, а также машины, производимые на заводе "Автотор". Помимо этого, эксперты ожидают включения туда электромобилей "Атом" и UMO, которые во многом предназначены именно для работы в такси.

Для Калининградской области, Сибири, Дальнего Востока, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предусмотрены исключения. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав СФО, - до 1 марта 2028 года, для регионов, входящих в ДФО, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, - до 1 марта 2030 года.

Параллельно с этим вводится региональная квота в размере 25% для личных транспортных средств самозанятых таксистов, не соответствующих уровню локализации. До 1 января 2033 года таксисты-частники, чьи автомобили попадают в квоту, смогут использовать транспортные средства, которые не соответствуют требованиям локализации. При этом уполномоченные органы ежеквартально не позднее первого числа третьего месяца квартала должны размещать на своих официальных интернет-сайтах информацию о нераспределенном объеме квоты.

 

Фото  freepik.com

