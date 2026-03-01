Я нашел ошибку
Россиянам с 1 марта станет легче оплачивать услуги ЖКХ
28 февраля стартовал приём заявок на участие в Международном конкурсе молодых литераторов и публицистов «Перо современности».
СОУНБ даёт возможность заявить о себе новому поколению талантливых прозаиков
20 февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш. Вернуться в деревню они должны были 24 числа, но перестали выходить на связь.
В Пермском крае нашли трех из пяти пропавших туристов, двое из них погибли
В 2026 году базовый набор содержания кошки обойдется от 1 250 рублей, премиальный — от 5 000 рублей
70 000 рублей в среднем жители Самары готовы потратить на горнолыжный отдых
До 8 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке
Женщина пострадала в крупном ДТП с 4 авто на М-5 в Самарской области
У пьяных водителей смогут отбирать машины
В Пермском крае нашли трех из пяти пропавших туристов, двое из них погибли

126
20 февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш. Вернуться в деревню они должны были 24 числа, но перестали выходить на связь.

В Пермском крае нашли троих из пяти пропавших туристов, есть погибшие, сообщило региональное управление МЧС, передает РИА Новости.

"Обнаружены трое мужчин: один — с сильным переохлаждением, двое — погибли", —говорится в заявлении.

Как уточнили в СК, тела нашли в районе горы Гроб, на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка.

"По предварительной информации, еще двое мужчин ранее ушли пешком за помощью. Их поиски продолжаются", — добавили там.

Сейчас одна группа спасателей занимается транспортировкой пострадавшего, остальные продолжают поиски. На месте работают 68 человек и 59 единиц техники, в том числе 34 снегохода. В операции задействовали вертолет.

Двадцатого февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш. Вернуться в деревню они должны были 24 числа, но перестали выходить на связь.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: МЧС

