Женщина пострадала в крупном ДТП с 4 авто на М-5 в Самарской области

Авария произошла в Ставропольском районе Самарской области днем 28 февраля. Медпомощь потребовалась пассажирке иномарки. Подробностями поделились представители регионального главка.

31-летний автолюбитель на Volkswagen Jetta ехал по трассе М-5 «Урал». На 993-м километре (под поселком Прибрежный) нарушил дистанцию и влетел в GAC с 50-летним водителем.

После немецкое авто отбросило на ГАЗ с 31-летним мужчиной и Dongfeng с 50-летним. Причем последний двигался с полуприцепом. Последние двое следовали в попутном направлении.

Медпомощь потребовалась 33-летней пассажирке Volkswagen Jetta. Ей назначили амбулаторное лечение. Всего в субботу в губернии выявили десять ДТП с 14 пострадавшими и 547 нарушений ПДД, пишет Самара-МК.