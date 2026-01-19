Я нашел ошибку
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
В России третья часть культовой саги «Аватар» Джеймса Кэмерона вышла в прокат 15 января. 
В «России Православной» предложили запретить показ пиратских копий «Аватара»
Температура воздуха 20 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -5, -7°С. Местами гололедица.
20 января в регионе небольшой снег, до -9°С
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Представители Полины Лурье получили ключи от бывшей квартиры Ларисы Долиной
Представители Полины Лурье получили ключи от бывшей квартиры Ларисы Долиной
19 января мужчина во время рыбалки на Волге получил травму ноги. Самостоятельно добраться до берега он не смог.
Спасатели доставили на берег мужчину, повредившего ногу во время рыбалки на Волге около острова Фестивальный
С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев.
По участку улицы Мичурина в Самаре ограничат движение транспорта
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.
За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание

В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.

В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.

Начало совещания было посвящено проведению традиционных крещенских купаний. В этом году для жителей региона подготовлено 56 купелей: 15 на водных объектах и 41 при храмах и часовнях.

По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексея Крючкова, для обеспечения безопасности было задействовано 473 человека и 181 единица техники от РСЧС. По состоянию на 14.00 места массовых купаний на территории области посетили более 20 тысяч человек, а окунулись в прорубь – 5657. Мероприятия прошли без происшествий.

Руководитель области поручил не ослаблять внимания и сохранять контроль до завершения купаний.

В ходе совещания Вячеслав Федорищев проинформировал о значимом достижении шести самарских вузов, которые получат 54 миллиона рублей на развитие девяти технологических стартапов. Они стали победителями конкурса АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На реализацию каждой акселерационной программы выделен грант в размере 6 миллионов рублей.

«Это продолжает череду успехов наших университетов, которые получают федеральное финансирование», – резюмировал губернатор.

Руководитель области также обратил внимание на обновление парка общественного транспорта и ведение системной работы по данному направлению. «В первые дни наступившего года в Самару прибыли еще 7 новых трамваев «Львенок». Всего до конца первого полугодия 2026 года поступит 31 единица», – сообщил Вячеслав Федорищев и напомнил, что в прошлом году на маршруты вышли 40 единиц данной техники.

Одной из ключевых тем оперативного совещания стала реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе в составе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ее основными задачами было повышение качества первичной медико-санитарной помощи: строились новые объекты здравоохранения, проводились капитальные ремонты и реконструкция действующих, обновлялось медицинское оборудование и транспортный парк.

«Прошлый год стал итоговым для проекта, но мы понимаем и видим по обращениям жителей, что должны приложить еще немало усилий, чтобы люди почувствовали значительное улучшение в системе здравоохранения. На период до 2030 года уже подготовлен региональный проект, в рамках которого мы продолжаем работу как в муниципальных районах, так и в городских округах», – отметил губернатор.

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов доложил об основных достижениях реализации областной программы.

«Программа демонстрирует устойчивый прогресс. Все запланированные на 2025 год показатели достигнуты, а работы по объектам с длительным циклом создания планомерно продолжатся в 2026 году и в следующие установленные сроки», – сообщил он.

По его словам, программа модернизации первичного звена здравоохранения направлена на укрепление материально-технической базы и улучшение инфраструктурной составляющей. Но в основе лежит достижение основных показателей, направленных на здоровьесбережение граждан и на увеличение продолжительности жизни.

В 2025 году введен в эксплуатацию 31 новый объект, завершено строительство и лицензирование 30 быстровозводимых модульных объектов, что позволило оперативно расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и врачебных амбулаторий. Возведение еще трех модульных подразделений – в п. Варламово, на 3-ей Просеке в Самаре и в с. Приволжье – находится в высокой степени готовности: их ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года. Ведется строительство трех крупных поликлиник – детской в Самаре, в г.о. Кинель и в с. Подстепки. В ноябре 2025 года начала оказывать помощь населению новая поликлиника в пгт. Смышляевка.

Проведен капитальный ремонт 80 объектов здравоохранения, поставлено 806 единиц медицинского оборудования, приобретено 197 автомобилей для обновления автопарка неотложной помощи.

«Реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» продолжается, в настоящий момент проектным офисом Минздрава России согласовываются мероприятия до 2030 года», - доложил Андрей Орлов.

Врио министра также отметил, что во исполнение поручения губернатора министерством организована работа с муниципальными образованиями по организации мероприятий, входящих в полномочия муниципалитетов, в том числе в части предоставления земельных участков, подключения к инженерным сетям и благоустройства территорий, а также обеспечения подъездными и пешеходными путями. По его словам, на текущий год запланировано строительство 26 модулей в муниципалитетах Самарской области.

Глава Волжского муниципального района Александр Шарков доложил о возведении в 2025 году пяти фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачебной амбулатории в пгт. Рощинский в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«В микрорайоне Кошелев-Парк открыта многофункциональная поликлиника на 1062 посещения в смену. План на 2026 год – возведение двух ФАПов. Вопросы благоустройства и взаимодействия с министерством полностью налажены», - дополнил он.

По итогам Вячеслав Федорищев дал ряд поручений. Врио заместителя председателя Правительства Самарской области Регине Воробьевой совместно с региональным министерством здравоохранения с привлечением заинтересованных органов исполнительной власти поручено до 20 февраля 2026 года сформировать Совет и разработать план мероприятий по реализации движения «За медицину здорового долголетия». Министерству транспорта и автомобильных дорог совместно с главами муниципальных образований – организовать работу по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность как уже действующих медицинских объектов, так и создаваемых.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

