Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание

В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.

Начало совещания было посвящено проведению традиционных крещенских купаний. В этом году для жителей региона подготовлено 56 купелей: 15 на водных объектах и 41 при храмах и часовнях.

По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексея Крючкова, для обеспечения безопасности было задействовано 473 человека и 181 единица техники от РСЧС. По состоянию на 14.00 места массовых купаний на территории области посетили более 20 тысяч человек, а окунулись в прорубь – 5657. Мероприятия прошли без происшествий.

Руководитель области поручил не ослаблять внимания и сохранять контроль до завершения купаний.

В ходе совещания Вячеслав Федорищев проинформировал о значимом достижении шести самарских вузов, которые получат 54 миллиона рублей на развитие девяти технологических стартапов. Они стали победителями конкурса АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На реализацию каждой акселерационной программы выделен грант в размере 6 миллионов рублей.

«Это продолжает череду успехов наших университетов, которые получают федеральное финансирование», – резюмировал губернатор.

Руководитель области также обратил внимание на обновление парка общественного транспорта и ведение системной работы по данному направлению. «В первые дни наступившего года в Самару прибыли еще 7 новых трамваев «Львенок». Всего до конца первого полугодия 2026 года поступит 31 единица», – сообщил Вячеслав Федорищев и напомнил, что в прошлом году на маршруты вышли 40 единиц данной техники.

Одной из ключевых тем оперативного совещания стала реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе в составе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ее основными задачами было повышение качества первичной медико-санитарной помощи: строились новые объекты здравоохранения, проводились капитальные ремонты и реконструкция действующих, обновлялось медицинское оборудование и транспортный парк.

«Прошлый год стал итоговым для проекта, но мы понимаем и видим по обращениям жителей, что должны приложить еще немало усилий, чтобы люди почувствовали значительное улучшение в системе здравоохранения. На период до 2030 года уже подготовлен региональный проект, в рамках которого мы продолжаем работу как в муниципальных районах, так и в городских округах», – отметил губернатор.

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов доложил об основных достижениях реализации областной программы.

«Программа демонстрирует устойчивый прогресс. Все запланированные на 2025 год показатели достигнуты, а работы по объектам с длительным циклом создания планомерно продолжатся в 2026 году и в следующие установленные сроки», – сообщил он.

По его словам, программа модернизации первичного звена здравоохранения направлена на укрепление материально-технической базы и улучшение инфраструктурной составляющей. Но в основе лежит достижение основных показателей, направленных на здоровьесбережение граждан и на увеличение продолжительности жизни.

В 2025 году введен в эксплуатацию 31 новый объект, завершено строительство и лицензирование 30 быстровозводимых модульных объектов, что позволило оперативно расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и врачебных амбулаторий. Возведение еще трех модульных подразделений – в п. Варламово, на 3-ей Просеке в Самаре и в с. Приволжье – находится в высокой степени готовности: их ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года. Ведется строительство трех крупных поликлиник – детской в Самаре, в г.о. Кинель и в с. Подстепки. В ноябре 2025 года начала оказывать помощь населению новая поликлиника в пгт. Смышляевка.

Проведен капитальный ремонт 80 объектов здравоохранения, поставлено 806 единиц медицинского оборудования, приобретено 197 автомобилей для обновления автопарка неотложной помощи.

«Реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» продолжается, в настоящий момент проектным офисом Минздрава России согласовываются мероприятия до 2030 года», - доложил Андрей Орлов.

Врио министра также отметил, что во исполнение поручения губернатора министерством организована работа с муниципальными образованиями по организации мероприятий, входящих в полномочия муниципалитетов, в том числе в части предоставления земельных участков, подключения к инженерным сетям и благоустройства территорий, а также обеспечения подъездными и пешеходными путями. По его словам, на текущий год запланировано строительство 26 модулей в муниципалитетах Самарской области.

Глава Волжского муниципального района Александр Шарков доложил о возведении в 2025 году пяти фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачебной амбулатории в пгт. Рощинский в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«В микрорайоне Кошелев-Парк открыта многофункциональная поликлиника на 1062 посещения в смену. План на 2026 год – возведение двух ФАПов. Вопросы благоустройства и взаимодействия с министерством полностью налажены», - дополнил он.

По итогам Вячеслав Федорищев дал ряд поручений. Врио заместителя председателя Правительства Самарской области Регине Воробьевой совместно с региональным министерством здравоохранения с привлечением заинтересованных органов исполнительной власти поручено до 20 февраля 2026 года сформировать Совет и разработать план мероприятий по реализации движения «За медицину здорового долголетия». Министерству транспорта и автомобильных дорог совместно с главами муниципальных образований – организовать работу по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность как уже действующих медицинских объектов, так и создаваемых.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области